Байден повідомив про шість кроків щодо протидії пандемії COVID-19

Президент США Джо Байден повідомив про нових шість кроків на шляху протидії пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це він заявив під час звернення до нації.

Це кроки, спрямовані на те, аби знизити ризик виникнення нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 в країні. Зокрема – обов’язкова вакцинація всіх федеральних працівників та підрядників, обов’язкова вакцинація працівників великих компаній, рекомендації щодо збереження відкритих шкіл.

Обов’язкова вакцинація

Усі федеральні працівники та федеральні підрядники мають пройти обов’язкову вакцинацію. На місцях працівників поінформують про незначні винятки.

Великі компанії, де є 100 та більше працівників, мають ввести обов’язкову вакцинацію чи вимагати щотижня результати тестування на коронавірус. Для працівників, які хочуть зробити щеплення проти коронавірусу, мають оплатити кілька днів відпустки (день щеплення та 1 – 2 дні адаптації після вакцинації).

17 мільйонів медичних працівників, які працюють у рамках програм Medicare та Medicaid повинні бути щеплені проти коронавірусу.

Приблизно 300 тисяч працівників Head Start (програма позашкільної освіти), закладів дошкільної освіти та інших федеральних освітніх програм мають пройти обов’язкову вакцинацію.

Рекомендації щодо роботи шкіл

Губернаторам штатів рекомендується вимагати обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу від працівників шкільного округу.

Федеральний уряд виділить кошти на проведення тестування в школах (якщо дитина матиме симптоми, їй дадуть набір для тестування і відправлять додому. Тест мають самостійно зробити батьки. У школах тестування не проводитимуть).

Проведення масових заходів

У місцях проведення масових заходів вимагатимуть докази вакцинації чи негативний результат тесту на коронавірус. Зокрема, на стадіонах, у концертних залах та в інших місцях.

Бустерна вакцинація проти коронавірусу

Федеральні агенції забезпечать основу для проведення кампанії бустерних ін’єкцій. Вона почне діяти 20 вересня, якщо Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів дозволить й схвалить бустери.

Вимоги щодо захисних масок та проведення тестів

Для поїздок між штатами та візитів до федеральних закладів потрібні захисні маски. В Управлінні транспортної безпеки збираються подвоїти штрафи для тих, хто подорожує літаком, потягом чи іншим видом транспорту без захисних масок.

Зробити тест на коронавірус безплатно можна буде у 100 тисячах аптек.

Компанії Walmart, Amazon та Kroger продаватимуть тести на коронавірус, які можна зробити вдома, зі знижкою до 35%.

Догляд за хворими на коронавірус

У Міністерстві оборони США подвоять кількість людей у військово-медичних бригадах, які допомагають місцевим лікарням, переповненим пацієнтами, хворими на коронавірус.

Федеральні агенції збільшать постачання препарату для лікування коронавірусу на 50% (препарат на основі моноклональних антитіл). Медичні бригади відправлять для надання допомоги у проведенні лікування.

Економічні стимули

Малий бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, зможе отримати кредит. Його суму збільшили із 500 тисяч доларів до 2 мільйонів доларів.