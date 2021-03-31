Про це повідомили в Білому домі.

Це друга масштабна ініціатива Байдена після “Плану порятунку Америки” на суму 1,9 трлн доларів.

Щоб реалізувати інфраструктурний план, Байдену доведеться піти на непопулярний крок – підвищити податки. Зокрема, мова йде про підвищення ставки корпоративного податку з 21 до 28%. Процес модернізації інфраструктури займе близько 8 років.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі раніше говорила про те, що адміністрація розглядає різні варіанти фінансування проєкт, а не лише підвищення оподаткування. Представники Республіканської партії в Конгресі не згодні з ініціативою Байдена. Вони вважають, що це сповільнить економічне зростання, зашкодить робітникам, а американські компанії стануть менш конкурентоспроможними на світовому ринку, бо суттєво зросте вартість їх послуг.

Наприклад, один із напрямів стратегії Байдена – зробити інфраструктуру США більш стійкою до змін клімату. Йдеться про, наприклад, переведення автобусного парку на електродвигуни, підвищення доступності електромобілів, розширення доступу до Інтернету, вилучення свинцевих труб з систем водопостачання і так далі.

План передбачає ремонт автомобільних доріг і мостів, модернізацію портів, аеропортів і транспортних систем, оновлення електромереж, будівництво та ремонт житлових будинків і комерційних будівель, модернізацію шкіл і дошкільних установ та удосконалення лікарень для ветеранів.

“Американський план зайнятості – це інвестиція в Америку, яка створить мільйони хороших робочих місць, відновить інфраструктуру нашої країни й дозволить Сполученим Штатам перевершити Китай … Американський план зайнятості буде інвестувати в Америку так, як ми не інвестували з того часу, як побудували міждержавні автомагістралі й виграли космічну гонку”, – заявив Байден.

Модернізація інфраструктури: ремонт 20 тисяч миль автомагістралей, доріг і центральних вулиць; відновлення та ремонт 10 найбільш значущих мостів країни, а також – 10 тисяч менш значущих мостів; модернізація портів; ремонт аеропортів; модернізація транспортних систем.

621 мільярд доларів на транспортну інфраструктуру: ремонт американських доріг і мостів, модернізація громадського транспорту, інвестування в пасажирські й вантажні залізничні перевезення, електрифікація автомобілів, модернізація портів, водних шляхів та аеропортів.

Байден зазначив, що у 2020 році американці пережили 22 стихійних лиха, внаслідок яких багато об’єктів інфраструктури зруйновано. Прийшов час відновити їх, вкладаючи в довговічність, попри зміни клімату.

Ще один пункт – створення системи водопостачання, завдяки якій всі американські сім’ї отримають доступ до чистої питної води. Один із кроків – повна заміна всіх свинцевих водопровідних труб в країні.

Наступний крок – забезпечення швидкого доступу до Інтернету. На це передбачено 100 мільярдів доларів. Планується створити мережу зв’язку зі 100% покриттям. При цьому, Інтернет-провайдери покликані зберегти прозорість цін і конкуренцію. Вартість Інтернету повинна стати нижчою, а покриття – ширшим. На сьогодні американці платять близько 80 доларів на місяць за користування Інтернетом.

Відновлення енергетичної інфраструктури Америки. Перебої з подачею електроенергії обходяться федеральному бюджету в 70 мільйонів доларів на рік, тому Байден пропонує модернізувати роботу мережі. У цій галузі з’являться сотні тисяч нових робочих місць, оскільки модернізація відбуватиметься з акцентом на перехід до екологічно чистої енергії. Занедбані нафтові й газові свердловини, а також занедбані шахти – планують закрити.

Будівництво доступного житла. Планується побудувати близько 2 мільйонів будинків і комерційних споруд. На це виділяти 213 мільярдів доларів. 500 тисяч будинків побудують для покупців з низьким і середнім рівнем доходу.

Модернізація шкіл і закладів дошкільного навчання. План Байдена передбачає інвестування 100 мільярдів доларів в модернізацію і будівництво нових державних шкіл. Ці кошти підуть на те, щоб школи стали безпечними місцями навчання для дітей.

Модернізація інфраструктурних об’єктів в системі охорони здоров’я. Цей пункт передбачає розширення доступу до послуг з довгострокового догляду в рамках Medicaid.

Підтримка малого бізнесу й американських виробників. Байден закликав створити новий офіс при Міністерстві торгівлі, який буде шукати цікаві проєкти серед представників малого бізнесу і сприяти їх просуванню на ринку.

Захист від пандемій. На 4 роки будуть закладені 30 мільярдів доларів для створення робочих місць в США і запобігання втраті робочих місць через пандемії.

  • Президент США Джо Байден провів першу пресконференцію за 65 днів роботи лідером держави. Це рекорд серед американських президентів. Раніше ніхто не виходив до представників медіа пізніше, ніж через 35 днів після інавгурації. #Букви зібрали все найважливіше з першої пресконференції Байдена.