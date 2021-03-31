Президент США Джо Байден презентував план розвитку інфраструктури в країні на 2 трильйони доларів. Він дозволить не тільки поліпшити інфраструктуру в США, але виведе бізнес на новий рівень і створить мільйони робочих місць.

Про це повідомили в Білому домі.

Це друга масштабна ініціатива Байдена після “Плану порятунку Америки” на суму 1,9 трлн доларів.

Щоб реалізувати інфраструктурний план, Байдену доведеться піти на непопулярний крок – підвищити податки. Зокрема, мова йде про підвищення ставки корпоративного податку з 21 до 28%. Процес модернізації інфраструктури займе близько 8 років.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі раніше говорила про те, що адміністрація розглядає різні варіанти фінансування проєкт, а не лише підвищення оподаткування. Представники Республіканської партії в Конгресі не згодні з ініціативою Байдена. Вони вважають, що це сповільнить економічне зростання, зашкодить робітникам, а американські компанії стануть менш конкурентоспроможними на світовому ринку, бо суттєво зросте вартість їх послуг.

Наприклад, один із напрямів стратегії Байдена – зробити інфраструктуру США більш стійкою до змін клімату. Йдеться про, наприклад, переведення автобусного парку на електродвигуни, підвищення доступності електромобілів, розширення доступу до Інтернету, вилучення свинцевих труб з систем водопостачання і так далі.

План передбачає ремонт автомобільних доріг і мостів, модернізацію портів, аеропортів і транспортних систем, оновлення електромереж, будівництво та ремонт житлових будинків і комерційних будівель, модернізацію шкіл і дошкільних установ та удосконалення лікарень для ветеранів.

“Американський план зайнятості – це інвестиція в Америку, яка створить мільйони хороших робочих місць, відновить інфраструктуру нашої країни й дозволить Сполученим Штатам перевершити Китай … Американський план зайнятості буде інвестувати в Америку так, як ми не інвестували з того часу, як побудували міждержавні автомагістралі й виграли космічну гонку”, – заявив Байден.

Модернізація інфраструктури: ремонт 20 тисяч миль автомагістралей, доріг і центральних вулиць; відновлення та ремонт 10 найбільш значущих мостів країни, а також – 10 тисяч менш значущих мостів; модернізація портів; ремонт аеропортів; модернізація транспортних систем.

621 мільярд доларів на транспортну інфраструктуру: ремонт американських доріг і мостів, модернізація громадського транспорту, інвестування в пасажирські й вантажні залізничні перевезення, електрифікація автомобілів, модернізація портів, водних шляхів та аеропортів.

Байден зазначив, що у 2020 році американці пережили 22 стихійних лиха, внаслідок яких багато об’єктів інфраструктури зруйновано. Прийшов час відновити їх, вкладаючи в довговічність, попри зміни клімату.

Ще один пункт – створення системи водопостачання, завдяки якій всі американські сім’ї отримають доступ до чистої питної води. Один із кроків – повна заміна всіх свинцевих водопровідних труб в країні.

Наступний крок – забезпечення швидкого доступу до Інтернету. На це передбачено 100 мільярдів доларів. Планується створити мережу зв’язку зі 100% покриттям. При цьому, Інтернет-провайдери покликані зберегти прозорість цін і конкуренцію. Вартість Інтернету повинна стати нижчою, а покриття – ширшим. На сьогодні американці платять близько 80 доларів на місяць за користування Інтернетом.

Відновлення енергетичної інфраструктури Америки. Перебої з подачею електроенергії обходяться федеральному бюджету в 70 мільйонів доларів на рік, тому Байден пропонує модернізувати роботу мережі. У цій галузі з’являться сотні тисяч нових робочих місць, оскільки модернізація відбуватиметься з акцентом на перехід до екологічно чистої енергії. Занедбані нафтові й газові свердловини, а також занедбані шахти – планують закрити.

Будівництво доступного житла. Планується побудувати близько 2 мільйонів будинків і комерційних споруд. На це виділяти 213 мільярдів доларів. 500 тисяч будинків побудують для покупців з низьким і середнім рівнем доходу.

Модернізація шкіл і закладів дошкільного навчання. План Байдена передбачає інвестування 100 мільярдів доларів в модернізацію і будівництво нових державних шкіл. Ці кошти підуть на те, щоб школи стали безпечними місцями навчання для дітей.

Модернізація інфраструктурних об’єктів в системі охорони здоров’я. Цей пункт передбачає розширення доступу до послуг з довгострокового догляду в рамках Medicaid.

Підтримка малого бізнесу й американських виробників. Байден закликав створити новий офіс при Міністерстві торгівлі, який буде шукати цікаві проєкти серед представників малого бізнесу і сприяти їх просуванню на ринку.

Захист від пандемій. На 4 роки будуть закладені 30 мільярдів доларів для створення робочих місць в США і запобігання втраті робочих місць через пандемії.