Про це повідомляє Reuters.
За словами представника Байдена, в Білому домі не чекають колосальних результатів від саміту.
Літак Байдена приземлився в аеропорту Куантрен. Звідти його відвезуть до готелю. В цьому ж готелі він проведе зустріч з президентом Швейцарії Гі Пармеліном.
Переговори Путіна та Байдена відбудуться на віллі вісімнадцятого сторіччя з видом на Женевське озеро. Навколо вілли La Grange швейцарська поліція та військові закрили два парки та встановили огорожу з колючої проволоки.
До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.
Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) може відбутися на віллі XVIII століття. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- Зустріч Байдена й Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.
- Байден та Путін обговорять інцидент в Білорусі, коли уряд країни наказав приземлитися літаку авіакомпанії Ryanair, аби заарештувати білоруського опозиційного активіста в аеропорту.
- В Білому домі повідомили, що сторони не обговорюватимуть питання, в яких мають спільну позицію, а лише ті, що є важливими для інтересів США та заради просування американського порядку денного.
- У Вашингтоні очікують, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.