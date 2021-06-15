Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Байдена, в Білому домі не чекають колосальних результатів від саміту.

Літак Байдена приземлився в аеропорту Куантрен. Звідти його відвезуть до готелю. В цьому ж готелі він проведе зустріч з президентом Швейцарії Гі Пармеліном.

Переговори Путіна та Байдена відбудуться на віллі вісімнадцятого сторіччя з видом на Женевське озеро. Навколо вілли La Grange швейцарська поліція та військові закрили два парки та встановили огорожу з колючої проволоки.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.