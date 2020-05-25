Про це Байден написав на своїй сторінці в Twitter.
“Майже 100 життів втрачені, десятки мільйонів залишилися без роботи. Тим часом президент грає в гольф”, – написав Байден.
Трамп відповів в Twitter на це, що гра в гольф – вправа і нагадав, що колишній президент США Барак Обама також грав в гольф.
Тим часом, портал Yahoo нагадав, що в 2014 році, під час епідемії Ебола Трамп і сам критикував Обаму за гру в гольф.
“Є час, щоб грати, і часи, коли ви не можете грати. Це дає невірний сигнал”, – сказав він.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що перераховує свою річну зарплату, яка становить від 400 до 450 000 доларів, на боротьбу з коронавірусом.