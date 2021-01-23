Президент США Джо Байден після масштабної атаки на федеральні відомства, про яку стало відомо в грудні 2020 року, призначить команду з кібербезпеки світового рівня.

Про це повідомляє Reuters.

Кібербезпека була знижена в якості області політики при адміністрації експрезидента Дональда Трампа. Він скасував посаду координатора з кібербезпеки в Білому домі, скоротив кібер-дипломатичне крило Держдепартаменту і звільнив лідера федеральної кібербезпеки Кріса Кребса після поразки на виборах 3 листопада.

Згідно з недавнім законом, Байден повинен відкрити офіс, який буде підпорядковуватися новому національному кібердиректору, а також координувати величезні кібер-можливості федерального уряду.

За словами чотирьох осіб, знайомих з процесом відбору, провідним кандидатом на посаду кібердіректора є Джен Істерлі, колишня високопоставлена чиновниця Агентства національної безпеки.

Раніше Істерлі займала кілька високопоставлених розвідувальних посад в адміністрації Барака Обами і допомогла створити кіберкомандування США, провідний підрозділ країни з кібервійни.

На посаду заступника радника з національної безпеки в Раді національної безпеки новий Білий дім обрав Анну Нойбергер з АНБ. Вона найбільш відома тим, що очолює відділ кіберзахисту АНБ і попереджає компанії про методи іноземних хакерів.

На посаду старшого директора з кібербезпеки розглядається Майкл Салмейер, а на посаду радника з питань внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендал.

Крім того, заступником радника з внутрішньої безпеки може стати Расс Треверс, а старшим директором по стійкості і реагуванню Кейтлін Дурковіч.

Нагадаємо, про масштабну кібератаку стало відомо в грудні 2020 року, коли її виявила американська влада. Вона тривала протягом декількох місяців. Зазначалося, що органи влади США зазнали безпрецедентної кібератаки через програмне забезпечення компанії SolarWinds.

Про ймовірну причетність Росії до атаки повідомляв держсекретар США Майк Помпео. Однак чинний президент США Дональд Трамп заявляв, що за зломом, швидше за все, стоїть Китай.