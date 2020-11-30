Обраний президент США Джо Байден оголосив, що вирішив призначити 41-річну Дженніфер Псакі прессекретаркою своєї адміністрації і представив команду з комунікацій в Білому домі — до неї увійшли самі жінки.

Про це повідомляється на сайті перехідної команди Байдена.

Крім Дженніфер Псакі, обраний американський президент оголосив про призначення ще кількох жінок на посади в команді з комунікацій його адміністрації.

Директоркою з комунікацій Білого дому стане 39-річна Кейт Бедінгфілд, яка була заступницею менеджера передвиборної кампанії демократа. Заступницею Бедінгфілд буде Пілі Тобар, яка також працювала в його штабі.

Дженніфер Псакі за президентства Барака Обами входила в його команду з комунікацій, а також очолювала пресслужбу Держдепартаменту США.

У 2009-2011 роках Дженніфер Псакі працювала помічником 44-го президента США Барака Обами з комунікацій, в 2013-2015 роках – офіційним представником Державного департаменту при держсекретаря Джона Керрі, а в 2015-2017 роках – знову помічником президента з комунікацій. Зараз вона працює радницею перехідної команди Байдена.

“Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, людину, від імені якої я працювала під час адміністрації Обами – Байдена, коли він займався економічним відновленням країни, відбудовував наші відносини з партнерами (це дало хороший результат), привносив співчуття і людяність майже в кожну зустріч, на якій я була присутня”, – написала вона в Twitter.

Першою заступницею Дженніфер Псакі стане Карін Жан-П’єр, яка була головою передвиборного штабу майбутнього віцепрезидента Камали Харріс. Помічницею першої леді зі зв’язків стане Елізабет Александер. Під час віцепрезидентства Байдена вона обіймала посаду його прес-секретарки. Посаду спікера віцепрезидента Камали Харріс отримає Симона Сандерс. Вона працювала старшою радницею у виборчій кампанії Байдена і Харріс. Ешлі Етьєн стане директоркою зі зв’язків з громадськістю віцепрезидента Камали Харріс.