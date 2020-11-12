Про це повідомляє CNN.
Клейн – один з довірених радників кампанії Байдена, довгий час він вважався найбільш вірогідним кандидатом на цю посаду.
Раніше він керував апаратом віцепрезидента Ела Гора при адміністрації Біла Клінтона і Джо Байдена під час його перебування на посаді віцепрезидента президента Барака Обами.
“Глибокий і різноманітний досвід Рона Клейна і його здатність працювати з людьми будь-якого політичного спектра – це саме те, що мені потрібно від голови адміністрації Білого дому, коли ми протистоїмо цього моменту кризи і знову об’єднаємо нашу країну”, – написав Байден у Facebook.
Сам Клейн подякував усім за підтримку і за довіру, надану командою Байдена.
“Я пишаюся довірою обраного президента і я зроблю все можливе, щоб очолити талановиту і різноманітну команду Байдена-Гарріс”, – написав він в Twitter.
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