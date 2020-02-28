Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що його заарештовували під час візиту до Нельсона Мандели 30 років тому, а пізніше став заперечувати це.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Журналісти зазначають, що принаймні на трьох зустрічах з виборцями за останні два тижні кандидат в президенти від Демократичної партії, колишній віцепрезидент США Джо Байден розповідав історію про те, як багато років тому його заарештували в Південній Африці.

Політик розповідав, що це сталося, коли він намагався відвідати правозахисника та колишнього президента ПАР Нельсона Манделу.

“У цей день, 30 років тому, Нельсон Мандела вийшов з в’язниці та почав обговорювати питання про апартеїд. Я мав честь зустрітися з ним. Мені випала велика честь бути заарештованим на вулицях Соуето разом з послом ООН, який намагався побачитися з ним на острові Роббенс”, — сказав Байден на передвиборчому заході в Південній Кароліні минулого тижня.

При цьому NYT зазначають, що в той час Байден був сенатором від штату Делавер. У своїх мемуарах, опублікованих в 2007 році, він розповідав про поїздку в Південну Африку, але не згадував в них про арешт. Підтвердити інформацію про арешт в офіційних джерелах журналістам також не вдалося.

У суботу, 29 лютого, в Південній Кароліні пройдуть первинні вибори (праймеріз). За день до їх проведення Байден публічно заявив, що не був арештований при спробі відвідати Манделу.

“Я припускаю, що мене не заарештували. Мене зупинили. Я не міг рухатися туди, куди хотів”, — сказав він.

Він також повідомив, що це сталося в аеропорту. Тоді його розлучили з афроамериканськими колегами по делегації Конгресу США, але арешту не було.

Довідка. Нельсон Мандела — південноафриканський державний та політичний діяч, колишній президент ПАР (1994-1999 рр.), один з найвідоміших активістів у боротьбі за права людини в період існування апартеїду — політики расової сегрегації (розділення місць роботи, проживання) в ПАР.

У 1961 році Мандела очолив збройне крило противників апартеїду. На його думку, збройна агресія стала останнім засобом боротьби зі зростаючими репресіями та насильством з боку держави.

У серпні 1962 року він був заарештований та засуджений до довічного ув’язнення. У 1990 році останній білий президент ПАР Фредеріком де Клерком підписав указ про легалізацію рухів проти режиму апартеїду. Тоді Мандела вийшов на свободу.

10 травня 1994 року Мандела став президентом ПАР і першим темношкірим жителем країни на цій посаді. Він помер 5 грудня 2013 року на 96-му році життя в своєму будинку в передмісті Йоганнесбурга Хоутон Естейт в колі сім’ї.