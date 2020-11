Відповідний пост він опублікував у соціальних мережах Facebook і Twitter.

“Америко, для мене честь, що ви обрали мене очолити нашу велику країну. Робота, яка на нас чекає, буде важкою, але я обіцяю вам: я буду президентом усіх американців – незалежно від того, проголосували ви за мене чи ні. Я збережу ту довіру, яку ви поклали на мене”, – наголосив Байден.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020