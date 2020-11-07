Відповідний пост він опублікував у соціальних мережах Facebook і Twitter.
“Америко, для мене честь, що ви обрали мене очолити нашу велику країну. Робота, яка на нас чекає, буде важкою, але я обіцяю вам: я буду президентом усіх американців – незалежно від того, проголосували ви за мене чи ні. Я збережу ту довіру, яку ви поклали на мене”, – наголосив Байден.
America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.
The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.
I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8
— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020
Варто відзначити, що в Twitter статус Джо Байдена вже змінений на “обраний президент США”.
У Facebook зазначено, що він “передбачуваний переможець президентських виборів у США 2020 року”.
- Колишній віце-президент США Джо Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Про це повідомляє низка американських ЗМІ. Вирішальною для Байдена стала перемога у штаті Пенсильванія, яка дала йому 20 голосів виборників.
- #Букви слідкують за перебігом виборів у США. Детальніше про це можете прочитати тут.