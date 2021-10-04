Про це йшлося на брифінгу президента 4 жовтня.

Так, на запитання про реакцію влади США на оприлюднене розслідування та можливе вжиття заходів щодо фігурантів розслідувань, Байден відповів, що сьогодні Білий дім займається його вивченням.

“Ми зараз це вивчаємо”, — сказав Байден журналістам, уникнувши додаткових коментарів.

Нагадаємо, Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.