Про це йшлося на брифінгу президента 4 жовтня.
Так, на запитання про реакцію влади США на оприлюднене розслідування та можливе вжиття заходів щодо фігурантів розслідувань, Байден відповів, що сьогодні Білий дім займається його вивченням.
“Ми зараз це вивчаємо”, — сказав Байден журналістам, уникнувши додаткових коментарів.
Нагадаємо, Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.
Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.
Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.
За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, інформація з розслідування “не стала сюрпризом” для українських правоохоронців.
Фігурантами документів також стали президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
Крім цього, стало відомо, що експрем’єр Великої Британії Тоні Блер та його дружина Шері стали власниками офісної будівлі вартістю 8,8 млн доларів, придбавши офшорну компанію.
- Також у звіті про Pandora Papers йдеться, що у 2009 році чинний прем’єр Чехії Андрій Бабіш переказав 22 мільйони доларів через офшорні компанії на придбання нерухомості на Французькій Рив’єрі, зберігаючи при цьому своє право власності на неї в таємниці. У Чехії почали розслідування.