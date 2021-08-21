Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
У п’ятницю, 21 серпня, Білий дім звернувся до Верховного суду США з проханням заблокувати рішення суду нижчої інстанції. Це рішення передбачало, що уряд має відновити програму “Залишайтеся в Мексиці”. Програма означає, що тисячі нелегальних мігрантів мають чекати на дозвіл приїхати до США в Мексиці, поки суд розглядає кожну справу індивідуально.
Міністерство юстиції США подало до Верховного суду США клопотання щодо зупинення рішення суду в Техасі щодо припинення відновлення програми Migrant Protection Protocols program. В клопотанні сказано, що його слід розглянути якнайшвидше, оскільки рішення суду почне діяти вже в суботу, 21 серпня.
Напередодні суддя федерального суду в Техасі, призначений за президентства Трампа, наказав федеральному уряду відновити правило щодо очікування рішення в Мексиці. Йдеться про Протокол захисту мігрантів (MPP). Суддя Метью Качмарик заявив, що аргументи президента Байдена “несуттєві”.
Лише минулими вихідними в пункті прикордонного пропуску в долині Ріо-Гранде повідомили про 20 тисяч арештів нелегальних мігрантів. У червні було затримано понад 50 тисяч родин нелегальних мігрантів. У травні таких було майже 41 тисяча.
- У квітні на територію США потрапили 178 тисяч нелегальних мігрантів. Це рекордна кількість за останні 20 років.
- Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала частині нелегальних мігрантів з південних країн тимчасові робочі візи в несільськогосподарській сфері.