Про це повідомили на сайті Білого дому.

На засіданні всі міністри й президент були в захисних масках і сиділи на безпечній відстані. У Білому домі повідомили, що на засіданні було 25 осіб. Крім міністрів і президента там були присутні віцепрезидентка Камала Гарріс та високопосадовці адміністрації, включаючи директора Національної розвідки.

Зустріч пройшла не в залі засідань Кабінету міністрів, а в Східному залі Білого дому, де легше дотримуватися соціального дистанціювання.

Байден сказав членам уряду, що цей склад “схожий на Америку”, маючи на увазі расове та релігійне розмаїття серед міністрів.

“Ще раз дяку всім за те, що ви зібралися разом, щоб сформувати цей історичний уряд. Це перший в американській історії Кабінет міністрів, який схожий на Америку. Це те, що ми обіцяли зробити, і ми це зробили”, – сказав Байден.

Він нагадав, що напередодні презентував “План розвитку інфраструктури” в США й у зв’язку з цим доручив п’ятьом міністрам “взяти на себе особливу відповідальність за роз’яснення плану громадськості”.

Займатимуться цим питанням: міністр транспорту Піт Буттіджич, міністр енергетики Дженніфер Гранхолм, міністр житлового будівництва і міського розвитку Марсія Фадж, міністр праці Марті Уолш і міністр торгівлі Джина Раймондо.

Крім цього, Байден доручив усім керівникам федеральних відомств перевірити статті витрат, щоб переконатися в дотриманні правил “Купуй американське” з метою максимального збільшення можливості працевлаштування для жителів США.