Про це повідомили на сайті Білого дому.
Байден подякував швейцарському лідеру за організацію американсько-російського саміту та роль Швейцарії в “створенні нейтральної субстанції для дипломатії та переговорів”.
“Президент Байден подякував Швейцарії за 40 років служби, а в якості країни-покровительниці США в Ірані”, – сказано на сайті Білого дому.
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Важливо зазначити, що у Швейцарії президента обирають на один рік з членів кабінету міністрів, відповідно до принципу ротації. Пармелін виконує репрезентовані функції без особливих додаткових повноважень.
Пармелін сказав на зустрічі з Байденом, що американо-російський саміт – це “знак надії”.
Пармелін особисто привітав Байдена у Швейцарії, як тільки той прилетів в країну.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) може відбутися на віллі XVIII століття. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- Зустріч Байдена й Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.
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- В Білому домі повідомили, що сторони не обговорюватимуть питання, в яких мають спільну позицію, а лише ті, що є важливими для інтересів США та заради просування американського порядку денного.
- У Вашингтоні очікують, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.