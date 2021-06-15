Президент Швейцарії Гі Пармелін та президент США Джо Байден зустрілись в Женеві. Окрім них, на зустрічі був міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден подякував швейцарському лідеру за організацію американсько-російського саміту та роль Швейцарії в “створенні нейтральної субстанції для дипломатії та переговорів”.

“Президент Байден подякував Швейцарії за 40 років служби, а в якості країни-покровительниці США в Ірані”, – сказано на сайті Білого дому.

Важливо зазначити, що у Швейцарії президента обирають на один рік з членів кабінету міністрів, відповідно до принципу ротації. Пармелін виконує репрезентовані функції без особливих додаткових повноважень.

Пармелін сказав на зустрічі з Байденом, що американо-російський саміт – це “знак надії”.

Пармелін особисто привітав Байдена у Швейцарії, як тільки той прилетів в країну.