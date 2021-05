Про це повідомляє телеканал CNN.

Напередодні в Центрі по контролю та профілактиці захворювань (CDC) видали нові рекомендації, згідно з якими повністю вакциновані американці мають право назавжди відмовитися від масок.

У той же день Байден з першою леді США Джилл відвідав Західну Вірджинію. Під час візиту він публічно зняв маску.

“Я думаю, що це велика віха, великий день”, – сказав Байден.

“Ми відчуваємо себе голими”, – додала Джилл.

Офіційні особи заявили, що цей крок виправданий, оскільки останні наукові дані все частіше показують, що вакциновані люди не тільки добре захищені, а й навряд чи передадуть COVID-19 кому-небудь ще.

Зміна рекомендацій CDC було одним з найважливіших і хвилюючих моментів пандемії.

Folks, if you’re fully vaccinated — you no longer need to wear a mask.

If you’re not vaccinated yet — go to https://t.co/4MYpWqXVVo to find a shot, and mask up until you’re fully vaccinated. pic.twitter.com/qcyG2WyCG2

— President Biden (@POTUS) May 13, 2021