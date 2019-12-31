Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден передумав, вирішивши все-таки дати свідчення в Сенаті у справі щодо імпічменту нинішнього американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Раніше Байден заявляв, що якщо отримає судову повістку про необхідність дати свідчення в Сенаті, то не буде на неї реагувати, щоб не зміщувати акцент в справі про імпічмент з Трампа на себе.

У суботу, 29 грудня, Байден зробив абсолютно іншу заяву. Під час зустрічі з виборцями в штаті Айова він заявив, що після відмови свідчити багато хто його розкритикував, тому він прийняв інше рішення.

“Ви знаєте, я вже пережив два імпічменти. Один як молодий сенатор і потім як сенатор середнього віку. В них немає нічого хорошого, незалежно від обставин. Це важко для країни. Тут немає чому радіти. Але зрозумійте мене правильно: я думаю, що Трамп сам це на себе накликав. Я думаю, що у Конгресу немає іншого вибору, окрім як виконати свої конституційні обов’язки, незалежно від політичних наслідків”, – заявив Байден.

Аналогічну заяву він зробив на зустрічі з виборцями в місті Фейрфілд.

Байден підкреслив, що виконає вимоги будь-якої повістки Сенату.

“Насправді, я буду робити все те, чого від мене вимагає закон”, – заявив Байден.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.