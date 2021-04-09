Президент США Джо Байден підписав указ, який передбачає створення комісії з вивчення можливості реформувати Верховний суд. Одне з питань - можливість збільшити кількість членів Верховного суду.

Про це сказано на сайті Білого дому.

Про створення такої комісії Байден говорив під час передвиборчої президентської кампанії. В її складі буде 36 осіб – представники Демократичної й Республіканської партій, фахівці в галузі конституційного права і колишні судді. Протягом шести місяців вони вивчатимуть можливість реформування Верховного суду за кількома напрямками. Слухання комісії проводитимуть публічно.

Представники Демократичної партії підтримали ініціативу президента щодо збільшення кількості членів Верховного суду. Це пов’язано з тим, що 6 з 9 нинішніх суддів – прихильники Республіканської партії. Демократи вважають, що цей факт заважатиме реалізувати плани представникам демократів. Поки що Байден однозначно не сказав про те, що буде збільшувати кількість суддів Верховного суду.

До слова, в США Верховний суд – це вища судова інстанція в країні. Як правило, суд розглядає апеляційні справи, але іноді виконує функцію касації. Саме Верховний суд має право утверджувати, коригувати або скасовувати постанови судів нижчих інстанцій та інших інститутів влади.

Суддів Верховного суду обирають довічно. Вони можуть достроково припинити повноваження після добровільної відставки або через імпічмент. Президент Дональд Трамп провів призначення трьох суддів з консервативними поглядами, забезпечивши вигідну для себе більшість.

Емі Барретт отримала місце у Верховному суді після смерті демократки Рут Бейдер Гінзбург, яка померла від раку у 87 років. Тепер Барретт довічно призначена на посаду судді Верховного суду, де сформувалася консервативна більшість – шість консерваторів проти трьох лібералів.