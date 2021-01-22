Президент США Джо Байден розгортає масштабну боротьбу з епідемію коронавірусу. Змінено правила прибуття до країни з-за кордону та введено масковий режим, адміністрація презентувала план дій.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Перші дні президентства Байдена припадають на скрутну ситуацію у сфері охорони здоров’я. Щодня помирають тисячі американців, що захворіли на коронавірус, загальна кількість загиблих перевищила 400 тисяч, а нові, більш заразні штами вірусу швидко поширюються країною.

Сам президент визнає, що те, як він впорається з цим, позначиться на тому, як американці бачитимуть його адміністрацію в майбутньому.

“Історія покаже, чи впораємося ми з цим завданням”, — заявив Байден, виступаючи в їдальні Білого дому спільно з віцепрезиденткою Камалою Гарріс та доктором Ентоні Фаучі, медичним радником.

У четвер, 21 січня, адміністрація Байдена опублікувала 200-сторінковий документ під назвою “Національна стратегія реагування на COVID-19 і забезпечення готовності до пандемії”, у якому описано, що влада піде на ті кроки, від яких відмовився Дональд Трамп і яких давно вимагали демократи.

Також Байден вже підписів ряд розпоряджень та наказів, щодо боротьби з коронавірусом. Він запровадив масковий режим на об’єктах федеральної власності та у всіх видах транспорту (літаки, поїзди, автобуси тощо). Для осіб, які прибувають до США з-за кордону введено обов’язковий карантин.

Хоча Байден у своїй першій промові активно закликав до єдності, від гострих зауважень попередникам щодо боротьби з епідемією він не відмовляється.

“Торік ми не могли розраховувати на те, що федеральний уряд буде діяти з тими невідкладністю, цілеспрямованістю і узгодженістю, яких ми потребували, і ми бачили трагічну ціну цієї невдачі”, — заявив він.

Однак план Байдена деякі експерти вважають недосконалим: в окремих пунктах — надто оптимістичним, в інших — недостатньо амбітним.

Наприклад, незрозуміло, як Байден планує забезпечувати дотримання карантину. А його обіцянка ввести 100 млн вакцин за перші сто днів президентства дивує, оскільки доз вакцини на цей час має бути вироблено та поставлено вдвічі більше.

Наразі в США схвалені вакцини двох виробників (Pfizer, Moderna), очікується, що незабаром дозвіл отримає третя (Johnson & Johnson). Всі вони розраховані на введення двох доз одному пацієнту. Деякі американці вже зробили перші щеплення. Тож якщо рухатися за планом Байдена, обидві дози отримають загалом близько 70 млн американців за наступні 100 днів.

“Я думаю, що ми зможемо досягти цієї мети і, ймовірно, досягти ще більшого, якщо зосередимося на тому, скільки людей отримують вакцинацію вперше кожен день”, — вважає сказав Скотт Готліб, колишній комісар Управління з продовольства і медикаментів США за часів Трампа.

Однак федеральні чиновники охорони здоров’я і керівники корпорацій погоджуються, що раніше квітня буде неможливо збільшити постачання вакцин через відсутність виробничих потужностей.

Є й інший бік медалі: у Байдена є політичні мотиви занизити очікування щодо вакцинації. Через це його вже критикують республіканці.

“Коментарі, зроблені царем Білого дому з приводу постач і розподілу вакцини, — це старий трюк для Вашингтона. Річ у тім, що адміністрація Байдена успадкувала контракти на 300 мільйонів доз двох схвалених вакцин і двох, які на заключній стадії клінічних випробувань”, — заявив конгресмен з Луїзіани Стів Скеліз.

Утім на це новій команді знайшлося що відповісти.

“Те, що ми успадкували, набагато гірше, ніж ми могли собі уявити. Співпраця чи відсутність співпраці з боку адміністрації Трампа були перешкодою. У нас немає тієї прозорості щодо постач і розподілу, на яку ми сподіваємося”, — заявив Джефф Зіентс, новий координатор Білого дому з реагування на COVID-19.

Зусилля щодо удосконалення процесу поширення вакцин є хіба що не найбільш нагальним завданням адміністрації Байдена. По всій країні штати інформують, що в них можуть закінчитися дози вже цими вихідними

На виконання свого плану адміністрація просить у Конгресу чималих коштів — 1,9 трлн доларів.