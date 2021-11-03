Президент США Джо Байден розкритикував лідерів Китаю та Росії за те, що вони не з'явилися на важливий кліматичний саміт COP26.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У своєму виступі у вівторок увечері Байден сказав, що зміни клімату – це “гігантська проблема”, і Китай “пішов”, додавши, що “те саме з Росією та Путіним”. Ані президент Росії Володимир Путін, ані лідер Китаю Сі Цзіньпін на саміт не приїхали. Проте обидві країни направили делегації на переговори, які триватимуть два тижні до 14 листопада.

Китай є найбільшим у світі джерелом викидів вуглекислого газу, за ним йдуть США. Росія посідає п’яте місце після ЄС та Індії.

Раніше і Китай, і Росія підписали зобов’язання зупинити вирубування лісів. Раніше Путін у своєму віртуальному виступі на зустрічі з питань управління лісами на саміті COP26 заявив, що Росія вживає “найрішучіших заходів щодо збереження лісових масивів”.

Щодо Китаю, то у вересні Сі Цзіньпін оголосив, що його країна прагнутиме вуглецевої нейтральності до 2060 року.