Про це повідомляє Reuters.
Байден зазначив, що “диктатор” займається придушенням демократичних протестів в Білорусі.
“Більше 12 тисяч осіб було заарештовано, сотні досі за гратами з того часу, коли Лукашенка оголосили абсолютним переможцем президентських виборів 9 вересня, які опозиція цієї колись радянської країни назвала сфальсифікованими. Але президент Трамп відмовляється висловитися проти дій Лукашенко або запропонувати особисту підтримку продемократичним силам”, – сказав Байден.
Він підтримав протестуючих в Білорусі, а також заклик про організацію нових демократичних виборів.
“Коли президент ховається від власних громадян, відмовляючись погодитися з волею народу – це знак, що він є слабким, нелегітимним автократом, а не сильним лідером”, – вважає Байден.
У Трампа не відповіли на такі звинувачення з боку Байдена.
Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.
Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.
14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- 9 серпня у Білорусі спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- 16 серпня близько 200 тисяч білорусів зібралися на “Марш Свободи” у центрі Мінську. Протестувальники вимагають відставки президента країни Олександра Лукашенка. Аналогічні акції проходять й у інших містах Білорусі.
- З 17 серпня в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк.