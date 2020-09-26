Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден розкритикував нинішнього американського лідера Дональда Трампа за те, що він не реагує на протести в Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

Байден зазначив, що “диктатор” займається придушенням демократичних протестів в Білорусі.

“Більше 12 тисяч осіб було заарештовано, сотні досі за гратами з того часу, коли Лукашенка оголосили абсолютним переможцем президентських виборів 9 вересня, які опозиція цієї колись радянської країни назвала сфальсифікованими. Але президент Трамп відмовляється висловитися проти дій Лукашенко або запропонувати особисту підтримку продемократичним силам”, – сказав Байден.

Він підтримав протестуючих в Білорусі, а також заклик про організацію нових демократичних виборів.

“Коли президент ховається від власних громадян, відмовляючись погодитися з волею народу – це знак, що він є слабким, нелегітимним автократом, а не сильним лідером”, – вважає Байден.

У Трампа не відповіли на такі звинувачення з боку Байдена.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.