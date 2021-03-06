Шериф поліції штату Аризона Марк Даннелс розкритикував рішення президента США Джо Байдена скасувати будівництво прикордонної стіни з Мексикою. Щодня відбуваються проникнення на американську територію по 5 - 6 груп наркокартелів.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Даннелс звинуватив Байдена в тому, що він свої указом фактично створив “місце злочину” на американо-мексиканському кордоні.

“Коли президент Байден скасував наказ про надзвичайний стан на південно-західному кордоні, він зупинив фінансування і зупинив будівництво на нашому кордоні”, – сказав шериф.

Він пояснив, що на кордоні Аризони є одна ділянка, де стіна не добудована. Наркокартелі скористалися цим, і тепер поліція фіксує по п’ять – шість проникнень на день.

Округ Даннелса відповідає за більш ніж 150 км кордону між США і Мексикою.

Нагадаємо, зведення розділювальної стіни між США і Мексикою було одним з головних пунктів передвиборчої програми президента США Дональда Трампа та однією з найбільш критикованих його ідей.