Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Даннелс звинуватив Байдена в тому, що він свої указом фактично створив “місце злочину” на американо-мексиканському кордоні.
“Коли президент Байден скасував наказ про надзвичайний стан на південно-західному кордоні, він зупинив фінансування і зупинив будівництво на нашому кордоні”, – сказав шериф.
Він пояснив, що на кордоні Аризони є одна ділянка, де стіна не добудована. Наркокартелі скористалися цим, і тепер поліція фіксує по п’ять – шість проникнень на день.
Округ Даннелса відповідає за більш ніж 150 км кордону між США і Мексикою.
Нагадаємо, зведення розділювальної стіни між США і Мексикою було одним з головних пунктів передвиборчої програми президента США Дональда Трампа та однією з найбільш критикованих його ідей.
- У лютому 2019 року коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією подали в суд на адміністрацію президента Дональда Трампа у зв’язку з його рішенням оголосити надзвичайну ситуацію для збору коштів на будівництво стіни на мексиканському кордоні.
- Після цього Трамп оголосив надзвичайний стан біля кордону і для будівництва стіни Пентагон виділив 1 млрд дол.
- У травні того ж року федеральний суддя заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених в результаті оголошення президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації.