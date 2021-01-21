У свій перший день перебування на посаді президент Джо Байден підписав пакет розпоряджень, в яких він робив все: від скасування заборони на поїздки мусульманам до скасування виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Паризької угоди по клімату. Останнє є важливим кроком в боротьбі з глобальним потеплінням.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Адміністрація Байдена також має намір скасувати дозвіл на будівництво трубопроводу Keystone XL з Канади до США.

“Немає часу чекати, треба ставати до роботи негайно. Я збираюся почати з виконання обіцянок, які я дав американському народу”, – заявив Байден, сидячи за столом в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, що США вийшли з Паризької кліматичної угоди чотири роки тому. Тепер Байден своїм указом повернув Сполучені Штати в цю угоду.

Також Байден відновив членство США у ВООЗ, очолювати делегацію в якій буде доктор Ентоні Фаучі, провідний урядовий експерт з інфекційних захворювань.

Байден також призначив координатора з реагування на ситуацію з епідемією коронавірусу, щоб контролювати дії Білого дому щодо розподілу вакцин та медичного приладдя.

Прессекретар Джен Псакі і інші високопосадовці напередодні інавгурації Байдена повідомили, що ці укази лише частина того, що президент обіцяв виконати в перші дні на посаді.

В адміністрації зазначають, що кожен день роботи Байдена буде зосереджений на певній темі: понеділок – це пандемія коронавірусу, п’ятниця – полегшення економічної ситуації, включаючи укази за програмами соціального захисту та страхування через безробіття.

Наступного тижня Байден займеться програмою “Купуйте американське”, він підпише указ, що посилює вимоги до державних закупівель товарів і послуг у американських компаній; у вівторок займеться заходами щодо ліквідації приватних в’язниць; в середу знову повернеться до теми клімату – розпорядження, що відновлює Раду президента з науки і технологій та боротьби зі зміною клімату; у четвер – Байден скасує так звану Політику Мехіко, яка забороняє федеральне фінансування неурядових організацій, що надають послуги з переривання вагітності; імміграція в п’ятницю – Байден планує підписати виконавчі укази, присвячені політиці прикордонного контролю і біженців, і створити цільову групу з возз’єднання сімей.

Лютий буде присвячений тому, що в календарному документі зазначено як “відновлення місця Америки в світі”.