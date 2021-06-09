Президент США Джо Байден скасував укази свого попередника Дональда Трампа щодо обмежень проти соціальних платформ TikTok і WeChat.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден скасував серію наказів, спрямованих на заборону завантажувати застосунки WeChat та TikTok. Міністерство торгівлі має вивчити та проаналізувати потенційні загрози національній безпеці, пов’язані з цими застосунками.

Торік адміністрація Трампа намагалася заборонили новим користувачам завантажувати ці застосунки на території США. Ці укази заблокували в судах, тож вони так і не набули чинності.

Новий наказ Байдена стосується не лише WeChat та TikTok, а й восьми інших застосунків для спілкування та фінансових операцій.

У серпні 2020 року президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.

TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.

У вересні стало відомо, що китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. як партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok.

Влада США вирішила заборонити завантажувати розроблені в Китаї застосунки TikTok і WeChat, починаючи з неділі, 20 вересня.