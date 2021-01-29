Байден скасував введені Трампом обмеження на доступ до абортів

Президент Джо Байден підписав президентський меморандум про скасування обмежень на доступ до абортів всередині країни і за кордоном, введених і розширених адміністрацією його попередника Дональда Трампа.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Байдена, меморандум “скасує нападки попередника на жіноче здоров’я”.

“[Захід] стосується охорони здоров’я жінок всередині країни і за кордоном. Він скасовує зміни, внесені до Title X (федеральна програма планування сім’ї — ред.) та інших речей, які ускладнюють отримання жінками доступного медичного обслуговування”, — прокоментував президент.

Про які обмеження йдеться?

Цей крок Байдена спрямований на виконання передвиборчої обіцянки щодо скасування так званої “політики Мехіко” — заборони на фінансування урядом США іноземних некомерційних організацій з планування сім’ї, які проводять або просувають аборти.

“Політика Мехіко” була вперше реалізована адміністрацією Рональда Рейгана в 1985 році. У 1993 році демократ Білл Клінтон скасував її. Потім республіканські й демократичні адміністрації повертали й скасовували цю політику.

У 2017 адміністрація Трампа не лише відновила це обмеження, але й розширила. Таким чином, заборона охопила широкий спектр організацій — від тих, що займаються лікуванням ВІЛ, до тих, що опікуються питанням очищення води — розташованих і в США, і за кордоном. Організації могли отримувати фінансування лише якщо погодяться не проводити аборти й не вести дискусію щодо них.

Дослідження показують, що шляхом скорочення фінансування організацій з планування сім’ї, які використовують аборт як один з багатьох методів планування сім’ї, “політика Мехіко” призвела до випадкового збільшення числа небажаних вагітностей та абортів.

Також меморандум наказує департаменту охорони здоров’я та соціальних служб негайно розглянути можливість скасування заборони для постачальників медпослуг, які отримують державне фінансування, скеровувати пацієнток на аборти.

Критика Байдена

Так співпало, що підписання документа Байденом відбулося напередодні віртуального заходу противників абортів March for Life ( “Марш за життя”). Торік Трамп став першим президентом США, який брав участь у цьому заході.

Прихильники боротьби з абортами сприйняли це як жест. Вони розкритикували рішення Байдена, стверджуючи, що він суперечить заявленим зусиллям президента щодо об’єднання країни.

Члени пролайф-організацій критикують президента за те, що “просування абортів” нібито стало пріоритетом його адміністрації. Нарікають і на те, що Байден нібито збирається “спустити гроші платників податків на аборти”, і на те, що він скасовує “внутрішні заходи захисту, які врятували безліч життів”.