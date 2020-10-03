Екс-віце-президент США і кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден заявив, що буде молитися про здоров'я свого конкурента Дональда Трампа, який захворів на коронавірус.

Про це він написав у Twitter.

“Ми з Джилл (дружина Байдена, – ред.) бажаємо президенту Трампу і першій леді Меланії Трамп якнайшвидшого одужання. Ми будемо продовжувати молитися за здоров’я і безпеку президента та його родини”, – написав Байден.

Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.