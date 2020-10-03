Про це він написав у Twitter.
“Ми з Джилл (дружина Байдена, – ред.) бажаємо президенту Трампу і першій леді Меланії Трамп якнайшвидшого одужання. Ми будемо продовжувати молитися за здоров’я і безпеку президента та його родини”, – написав Байден.
Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.
- Нагадаємо, кілька днів тому відбулися перші дебати між кандидатами — демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом.
- Уже після дебатів в однієї з помічниць Трампа, Хоуп Хікс, діагностували COVID-19. Незабаром позитивні результати тестів отримали також сам президент і його дружина Меланія.
- Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Про те, що може статися, якщо один з кандидатів у президенти США помре чи не зможе обіймати посаду за станом здоров’я, читайте у матеріалі.