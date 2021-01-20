Байден склав присягу і офіційно став 46-м президентом США: відео

Про це повідомляє CNN.

На церемонії інавгурації Байдена до присяги привів головний суддя Верховного суду Джон Робертс.

Відповідно до 1-ї глави 2-ї статті Конституції США новообраний президент проголосив обітницю.

“Я, Джозеф Байден, урочисто присягаюся, що буду сумлінно виконувати обов’язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил буду підтримувати, охороняти та захищати Конституцію Сполучених Штатів”, – сказав Байден, піднявши праву руку і поклавши ліву руку на Біблію.

Новий глава держави у своїй інавгураційній промові наголосив, що з його обранням демократія здобула перемогу, додавши, що настав день історії, надії та оновлення.

Церемонія проходила без глядачів, але за присутності більш ніж 20 тисяч військових.

Демократ Байден, якому 78 років, став 46-м президентом США. Він переміг на виборах у листопаді республіканця Дональда Трампа, який невдало балотувався на другий термін.

Джо Байден народився 20 листопада 1942 року в місті Скрантон (штат Пенсильванія). У 1972 році обрався до Сенату США від штату Делавер.

Брав участь в президентських праймеріз в 1988 році, але зняв свою кандидатуру після звинувачень у плагіаті однієї з промов.

Висував свою кандидатуру у 2008 році, але в підсумку знявся. З 2009 по 2017 рік біймав посаду віцепрезидента за Барака Обами.

У квітні 2019 року оголосив, що балотується у президенти США.