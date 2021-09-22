Про це повідомляє АР.

Президент США скликає онлайн-саміт через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації в світі

Джо Байден під час виступу в ООН розповів, що США вже виділили понад 15 мільярдів доларів на протидію пандемії коронавірусу. Тепер він хоче зібрати саміт та переконати світ у необхідності щеплення третьою, бустерною дозою вакцини.

Проте світові лідери розкритикували президента США, бо Всесвітня організація охорони здоров’я назвала практику трьох щеплень такою, що призводить до нерівномірного розподілу вакцин серед бідних та багатих держав.