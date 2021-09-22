Про це повідомляє АР.
Президент США скликає онлайн-саміт через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації в світі
Джо Байден під час виступу в ООН розповів, що США вже виділили понад 15 мільярдів доларів на протидію пандемії коронавірусу. Тепер він хоче зібрати саміт та переконати світ у необхідності щеплення третьою, бустерною дозою вакцини.
Проте світові лідери розкритикували президента США, бо Всесвітня організація охорони здоров’я назвала практику трьох щеплень такою, що призводить до нерівномірного розподілу вакцин серед бідних та багатих держав.
- Президента Бразилії Жаїра Болсонару не пустили всередину одного з ресторанів Нью-Йорку (США) через відсутність щеплення проти COVID-19.
- На тлі епідемії коронавірусу в американському штаті Алабама в 2020 році вперше в історії зафіксували більше смертей, ніж народжень.
- У штаті Техас з ресторану вигнали чоловіка та дружину, які були в захисних масках. Вони намагалися таким чином захистити свою 4-місячну дитину.