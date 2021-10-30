Президент Франції Еммануель Макрон та американський президент Джо Байден вперше особисто зустрілися після скандалу щодо розірвання багатомільярдного контракту на постачання субмарин між Францією та Австралією.

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

Зустріч політичних лідерів відбулася у французькому посольстві при Ватикані напередодні саміту “Великої двадцятки”.

Байден сказав Макрону, що дії США в ситуації з субмаринами були “незграбними”.

Йдеться про ситуацію, коли США повідомили про формування оборонного альянсу з Британією та Австралією. Через нову угоду Франція втратила багатомільярдний контракт, який передбачав постачання дизельних субмарин для Канберри. Aukus передбачає, що США допомагатимуть будувати ядерні субмарини на території Австралії.

Тоді французькі дипломати назвали такий крок американських колег “ударом ножем в спину”, а ситуація загалом спровокувала кризу у відносинах між Вашингтоном та Парижем. Байден сказав Макрону з цього приводу:

“У мене було враження, що Франції давно повідомили, що контракт припиняють”.

Також він сказав Макрону на зустрічі, що у США немає більше такого давнього та вірного союзника, як Франція.

У відповідь Макрон сказав, що дипломатичні стосунки США та Франції слід відновити, але на це потрібен певний час. Він додав, що довіру слід відновити й “дивитися в майбутнє”.

Що передувало?

У 2009-му році Австралія запланувала замінити шість підводних човнів Collin, що побудували в кооперації зі шведською фірмою Saab.

26 квітня 2016 року Австралія оголосила про наміри закупити 12 субмарин. Тоді тендер виграла французька корпорація Naval Group. З нею підписали 45-мільярдний контракт. Корпорація отримала попередню угоду на технічне проєктування 12 електродизельних підводних човнів Shortfin Barracuda Block 1A. За умовами договору виробництво мало початися у 2023-му році на корабельнях Австралії із залученням австралійських інженерів.

Проте в січні 2021 року Австралія заявила про наміри розірвати контракт через постійне здорожчання та бажання Naval Group зациклити виробництво субмарин на собі.