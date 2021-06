Про це повідомили на сайті Білого дому.

В повідомленні сказано, що Байден та Макрон підтвердили свою прихильність поглибленню двосторонніх зв’язків та трансатлантичного союзу. Вони ще раз погодились з тим, що потрібно допомогти бідним країнам з вакцинами проти коронавірусу. Також лідери обговорили необхідність реформувати міжнародну податкову систему, аби усунути деякі моменти несправедливості, спричинені глобалізацією.

Вони домовились, що зустрінуться в листопаді в Глазго на кліматичному саміті.

Своєю чергою Макрон написав в соціальній мережі Twitter про те, що з Байденом “на одній хвилі”:

“Що нам потрібно – це співпраця: лідерство та партнерство”.

What we need is cooperation: leadership is partnership. pic.twitter.com/S4OJpKTLD0

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 12, 2021