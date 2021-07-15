Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не робитимуть жодних спільних заяв щодо проєкту "Північний потік - 2" за результатами двосторонньої зустрічі.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Під час переговорів в четвер Байден та Меркель обговорять деякі питання, які стосуються Росії та України, але якихось заяв з цього приводу не буде.

Вранці Меркель проведе зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, а по обіді зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За результатами їх зустрічі відбудеться пресконференція.

Представник Ради з національної безпеки прокоментував, що питання “Північного потоку – 2” хвилює Вашингтон, але домовитись про щось із Меркель сьогодні наразі навряд чи вдасться.

“Ми очікуємо, що Байден висловить стурбованість з цього приводу під час зустрічі з Меркель… Він вимагатиме гарантій, що газопровід не використовуватимуть, як інструмент геополітичного впливу проти України чи інших країн… Травневі санкції дали нам можливість для співпраці з Берліном… ми намагались знайти способи, аби зменшити можливий вплив побудованого трубопроводу”, – пояснив представник США.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Напередодні гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.