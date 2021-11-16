Президент Джо Байден на початку року тричі відмовляв Раді національної безпеки США у пропонованих санкціях проти Росії, бо вважав заходи "недостатньо жорсткими" для Кремля.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох поінформованих колишніх офіційних осіб США.

Як пояснив один зі співрозмовників, Байден не хотів, щоби санкції якось “карально” позначилися на росіянах чи якось завдали їм шкоди.

Глава держави наголосив, щоб нові обмеження були “розумними” і продуманими та могли змінити поведінку Кремля.

Пакет санкцій, оприлюднений у квітні, складався з заходів, спрямованих проти дій Росії – від агресії проти України до втручання у вибори США й політичних переслідувань в РФ.

Зазначається, що сам Байден раніше виступав за жорстку лінію з російським президентом Володимиром Путіним, проте нещодавнє рішення пом’якшити позицію у зв’язку з запуском “Північного потоку-2”, на думку співрозмовників видання, може свідчити про певний компроміс у двох протилежних підходах у відносинах з Росією всередині Білого дому.

Обережність у відносинах з Російською Федерацією Вашингтон пояснює потребою співпрацювати з Москвою для досягнення конкретних цілей, наприклад, пом’якшення наслідків зміни клімату чи контроль за ядерним озброєнням.

Водночас відносини з Москвою, каже один з колишніх високопосадовців Держдепу, переглянуть у випадку необачних кроків Кремля щодо України. Politico пише, що останні дії Путіна на російсько-українському кордоні повинні підштовхнути Вашингтон переосмислити принципи ведення дипломатичного діалогу з Москвою.

Раніше повідомлялося, що голова Пентагону Ллойд Остін стежить за ситуацією та не приховує занепокоєння щодо стягування російських збройних сил до кордону з Україною. Він обговорює ситуацію з європейськими колегами.