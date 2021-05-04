Президент США Джо Байден у чотири рази підвищив квоту прийому країною біженців цього фінансового року: з 15 тисяч до 62,5 тисяч осіб.

Про це, зокрема, інформує американський телеканал CNN. Також про це поінформували в пресслужбі Білого дому.

Досі в країні зберігався низький ліміт на прийом біженців у 15 тисяч осіб, встановлений адміністрацією попереднього глави Білого дому Дональда Трампа.

Як зазначив Байден, цей ліміт, “не відображає цінностей Америки як нації, яка вітає і підтримує біженців”.

“Я переглядаю щорічний ліміт прийому біженців у США до 62 500 на цей фінансовий рік. Це стирає історично низьку цифру, встановлену попередньою адміністрацією в 15 тисяч осіб, яка не відображала цінностей Америки як нації, яка вітає і підтримує біженців”, – наголошується в заяві Байдена.

Згідно із заявою на сайті Білого дому, таке рішення було ухвалено “на підставі попередньої консультації адміністрації з Конгресом”. Зазначається, що збільшення допустимого ліміту до 62 500 осіб в 2021 фіскальному році “виправдано гуманітарними проблемами, а також відповідає національним інтересам США”.

Найбільший потік біженців очікується з Африки (22 тисячі осіб). Далі йдуть Східна Азія (6 тисяч осіб), а також Європа та Центральна Азія (4 тисячі).

Окрім цього, незабаром США приймуть 2000 біженців, яким раніше відмовили у в’їзді

Байден також висловив надію, що наступного фінансового року США зможуть подвоїти оновлену квоту і прийняти вже 125 тисяч біженців.

Про намір збільшити квоту прийому біженців у 2021 фінансовому році Байден заявляв невдовзі після того, як почав виконувати обов’язки глави держави.

Минулого місяця адміністрація президента США оголосила про тимчасове збереження ліміту у 15 тисяч біженців, що був встановлений ще Трампом. Це аргументували “кризою з молодими людьми на кордоні” (йдеться про наплив дітей-мігрантів на південному кордоні країни).

Проте цей крок викликав шквал критики як з боку правозахисників, так і членів Демократичної партії.

Як зазначає CNN із посиланням на дані Центру по роботі з біженцями, станом на кінець березня лише 2050 біженців були прийняті до Сполучених Штатів у цьому фінансовому році.