Про це повідомляє Washington Post.
Згідно з опитуванням, проведеного ABC спільно з Washington Post, 53% зареєстрованих виборців віддають перевагу Байдену, в порівнянні з 43%, які прихильні Трампу.
Останнє опитування показує позитивну динаміку для Байдена. У березні Байден мав 49% підтримки, Трамп – 47%.
Разом з тим, згідно з опитуванням, прихильники Трампа висловлюють високий рівень ентузіазму щодо свого кандидата.
87% прихильних Трампу сказали, що однозначно проголосують за нього в листопаді. У порівнянні з 68% прихильників Байдена, які сказали, що безсумнівно віддадуть свій голос за колишнього віце-президента.
69% готових проголосувати за Трампа сказали, що мають великий ентузіазм з приводу свого кандидата. Серед прихильників Байдена таких виявилося лише 34%.
53% опитаних сказали, що вони не задоволені тим, як президент Трамп бореться з пандемією коронавірусу, це на 2% більше, ніж в березні.
Опитування було проведено 25-28 травня, опитали тисячу одного зареєстрованого виборця. Статистична похибка становить 3,5%.
- Раніше колишній віцепрезидент США Джо Байден присоромив президента США Дональда Трампа за те, що той грав у гольф під час епідемії коронавірусу, в результаті якої в США померло 100 тисяч осіб.
- За результатами опитування, проведеного на початку травня, Байден на 5% випереджає Трампа в національному масштабі.