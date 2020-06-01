За даними опитування, Джо Байден випереджає в передвиборчому рейтингу чинного президента США Дональда Трампа на 10%.

Про це повідомляє Washington Post.

Згідно з опитуванням, проведеного ABC спільно з Washington Post, 53% зареєстрованих виборців віддають перевагу Байдену, в порівнянні з 43%, які прихильні Трампу.

Останнє опитування показує позитивну динаміку для Байдена. У березні Байден мав 49% підтримки, Трамп – 47%.

Разом з тим, згідно з опитуванням, прихильники Трампа висловлюють високий рівень ентузіазму щодо свого кандидата.

87% прихильних Трампу сказали, що однозначно проголосують за нього в листопаді. У порівнянні з 68% прихильників Байдена, які сказали, що безсумнівно віддадуть свій голос за колишнього віце-президента.

69% готових проголосувати за Трампа сказали, що мають великий ентузіазм з приводу свого кандидата. Серед прихильників Байдена таких виявилося лише 34%.

53% опитаних сказали, що вони не задоволені тим, як президент Трамп бореться з пандемією коронавірусу, це на 2% більше, ніж в березні.

Опитування було проведено 25-28 травня, опитали тисячу одного зареєстрованого виборця. Статистична похибка становить 3,5%.