Про це повідомляє Reuters.

Байден пояснив, що Трамп апелює до права засекретити документи, як привілею виконавчої влади, але це “не відповідає інтересам США”. Тому він вдруге заблокував спробу команди Трампа обмежити доступ до відповідних документів.

Ці ж документи просять у Конгресі, де продовжується розслідування щодо ролі Трампа в організації та супроводі подій, які увійшли в історію, як “штурм Капітолія”. Всі документи наразі знаходяться у Національному архіві.

“Байден вважає, що апелювання до привілею виконавчої влади не відповідає інтересам США та не є доцільним”, – пояснила адвокат американського президента Дана Рімус у листі до Управління національних архівів та документації від 25 жовтня.

У відповідь офіційний представник Трампа Тейлор Будович від коментарів відмовився.

9 жовтня президент США Джо Байден уповноважив Національний архів передати на розгляд комітету документи адміністрації свого попередника Дональда Трампа, щодо подій 6 січня, коли стався штурм Капітолія. У такий спосіб він заблокував можливість Трампа засекретити ці матеріали вперше.

До цього Трамп хотів скористатися “привілеєм виконавчої влади”, аби зберегти конфіденційність документів. Однак Байден йому відмовив.

Всі документи та відповіді на запити комітет сподівався отримати до 13 жовтня. Слухання, де свідки відповідали б на запитання законодавців, мали відбутися в період з кінця жовтня по початок листопада.

Адміністрація президента США Джо Байдена збирається оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій Трампа того дня.

Трамп — проти публікації паперів, але в Білому домі наполягають, що американці мають дізнатися про те, чим займалися американський президент та його помічники, коли ультраправі активісти штурмували законодавчу будівлю. Такий крок матиме значні політичні та юридичні наслідки. Трамп уже відповів, що блокуватиме будь-які запити щодо отримання інформації щодо цього від комітету Палати представників. До нього таким же правом користувалися й решта американських президентів

У Національного архіву комітет попросив передати “всі матеріали та повідомлення в Білому домі 6 січня 2021 року, які будь-яким чином стосуються” подій того дня. Зокрема, це документи та розмови про те, чи працювали Білий дім і союзники Трампа над тим, аби затримати або припинити підрахунок голосів виборців, чи обговорювалося питання перешкоджання мирному передаванню влади. В архіві попросили передати журнали дзвінків, графіки та зустрічі великої групи людей. Зокрема, дорослих дітей Трампа, зятя та старшого радника Джареда Кушнера та першої леді Меланії Трамп, а також цілої низки помічників та радників, таких як його адвокат Рудольф Джуліані. Частину документів з архіву передали комітету та адвокатам Трампа ще 31 серпня.

Головне, що намагається знайти комітет — інформація стосовно того, чи відіграли Трамп, Білий дім та члени Конгресу якусь роль у заохоченні мітингувальників, які розпочали штурм Капітолія.