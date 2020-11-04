Про це повідомляє телеканал CNN.
Раніше на президентських виборах на Гаваях голосували за кандидатів від Демократичної партії.
У 2020 році за Байдена на Гаваях проголосували 67,5% виборців, а за Трампа – 30,1%.
Щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів виборників.
Загальна картина виглядає так:
Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.
Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляв бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.
Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.
Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.
У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна й фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.
- Раніше #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати на результати.
- Про перебіг подій у день голосування читайте у матеріалі #Букв.