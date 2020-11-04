Кандидат від Демократичної партії США Джо Байден виграв президентські вибори на Гаваях, отримавши чотири голоси виборників.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Раніше на президентських виборах на Гаваях голосували за кандидатів від Демократичної партії.

У 2020 році за Байдена на Гаваях проголосували 67,5% виборців, а за Трампа – 30,1%.

Щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів виборників.

Загальна картина виглядає так:

Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляв бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. Для цього було облаштовано дві кімнати.

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна й фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.