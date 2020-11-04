Про це повідомляє телеканал CNN.

Раніше на президентських виборах на Гаваях голосували за кандидатів від Демократичної партії.

У 2020 році за Байдена на Гаваях проголосували 67,5% виборців, а за Трампа – 30,1%.

Щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів виборників.

Загальна картина виглядає так:

Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляв бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. Для цього було облаштовано дві кімнати. 

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім. 

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна й фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.