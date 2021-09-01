Про це він сказав в заяві для ЗМІ перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.

Президент США нагадав, що Комісія з питань стратегічного партнерства відновила роботу. Також США надали Україні новий пакет безпекової допомоги на 60 млн доларів та 2,2 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Байден наголосив, що Україна та США мають спільні цінності. США хочуть, аби Україна була цілісною, вільною, мирною європейською країною.

Він висловив бажання ще раз відвідати Україну.

“Є дуже багато питань для обговорення. Також поговоримо про мій виступ перед Радою. Я сподіваюся, що в мене буде можливість знову відвідати України“, — сказав він.

Just In: President Joe Biden met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky to discuss military aid. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/4dwDIuAM0W — Newsmax (@newsmax) September 1, 2021

Нагадаємо, раніше п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко дав настанови та поради президентові Володимиру Зеленському. Він зазначив, що за підсумками візиту до США має бути домовленість про візит Джо Байдена до України та його орієнтовані терміни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері ефірі “Україна 24” зазначив: “Ми працюємо над зворотним візитом. Я переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас”.

Зауважимо, востаннє Джо Байден відвідував України взимку 2017 року — у статусі віцепрезидента США.

Сьогодні Зеленський перебуває в США з офіційним візитом. О 21:00 за Києвом розпочалася його зустріч з Джо Байденом.

Про що говоритимуть Байден та Зеленський?

24 червня в інтерв’ю на телеканалі “1+1” Володимир Зеленський розповів про наміри порушити теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ під час зустрічі з американським лідером.

Окрім цього, Зеленський планує обговорити тему війни на Донбасі та окупованого Криму. За його словами, з цього зустріч і почнеться. Також передбачено обговорення питання інвестицій.

Зеленський до цього повідомляв, що збирається говорити про проєкт “Північний потік – 2”, оскільки хоче знати про точні гарантії США для України, якщо трубопровід таки запустять.

Чим займається українська делегація у Вашингтоні?

За час перебування у США Зеленський вже провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.

31 серпня глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.

Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Також подружжя Зеленських взяв участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.