Про це він сказав в заяві для ЗМІ перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.

Президент США нагадав, що Комісія з питань стратегічного партнерства відновила роботу. Також США надали Україні новий пакет безпекової допомоги на 60 млн доларів та 2,2 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Байден наголосив, що Україна та США мають спільні цінності. США хочуть, аби Україна була цілісною, вільною, мирною європейською країною.

Він висловив бажання ще раз відвідати Україну.

Just In: President Joe Biden met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky to discuss military aid. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/4dwDIuAM0W

— Newsmax (@newsmax) September 1, 2021