Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним вимагав від нього розібратися з хакерами, які працюють на території його країни.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

В заяві на сайті Білого дому вказали, що під час бесіди “обидва лідери високо оцінили спільну роботу своїх команд після саміту США та Росії”.

Байден обговорив з Путіним проблему кібератак з використанням програм-вимагачів з боку хакерів, які діють з території Росії. Ці атаки вплинули на роботу компаній в США та інших країнах світу. Байден сказав Путіну, що Кремль “повинен вжити заходів щодо припинення діяльності груп кіберзлочинців з Росії”.

“Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати зроблять всі необхідні кроки для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику”, – сказано в повідомленні Білого дому.

4 липня Байден сказав, що розвідка США проводить розслідування того, хто стоїть за останньою масованою атакою програм-вимагачів на компанію Kaseya.

До цього агентство Bloomberg інформувало з посиланням на компанію Huntress Labs Inc. (що спеціалізується на комп’ютерній безпеці), що за глобальною хакерською атакою може стояти угрупування REvil, яке пов’язують із Росією. REvil звинувачують в атаці з використанням програм-вимагачів 30 травня на м’ясопереробного гіганта JBS SA, і ймовірно ці хакери стоять за зломами щонайменше на 20 компаній, які надають ІТ-послуги малому та середньому бізнесу.

За даними компанії Huntress Labs Inc., що займається кібербезпекою, постраждало понад 1000 підприємств, і очікується, що їхня кількість буде рости.

Раніше у Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium. Угруповання скоювало злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.

Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою у світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.