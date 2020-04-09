Колишній віцепрезидент США, кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден вимагає від Дональда Трампа забезпечити медичних працівник, які боряться з пандемією коронавірусу COVID-19, засобами індивідуального захисту.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Зокрема, Байден вимагає від Трампа використати закон про оборонну промисловість (DPA), щоб змусити американські компанії виробляти засоби індивідуального захисту, такі як маски і рукавички.

“Це ганьба для всієї країни, що наші медичні працівники все ще не мають необхідних засобів захисту. Дональду Трампу необхідно повною мірою використовувати силу закону про оборонну промисловість, щоб виробляти ці життєво необхідні засоби”, – заявив він.

Нагадаємо, 19 березня Трамп підписав закон про оборонну промисловість (Defense production act). Цей закон передбачає розширений контроль влади над цивільною економікою.

Таким чином, Трамп отримав надзвичайні повноваження, що дозволяють впливати на роботу підприємств, примушуючи їх розширювати виробництво і випускати життєво необхідні матеріали. Це стосується, в тому числі, виробництва медичних масок, які в дефіциті.