Адміністрація Джо Байдена домагатиметься продовження ключового договору про контроль над озброєннями між США і Росією на 5 років.

Про це повідомляють американський телеканал CNN та газета The Washington Post з посиланням на посадовців.

Термін дії договору про скорочення стратегічних озброєнь (New START / СНВ-III) між США та Росією спливає за 2 тижні — 5 лютого.

Джерела видань інформують, що президент Байден прагне продовження чинної угоди на 5 років і не погоджуватиметься на подовження на менший термін. Байден вважає, що ця угода може бути використана як основа для реалізації майбутніх домовленостей щодо контролю над озброєннями.

Раніше у вівторок, 19 січня, кандидат Байдена на посаду держсекретаря Ентоні Блінкен (його призначення ще має затвердити Сенат) заявив, що Байден виступає за продовження договору, однак він припускав, що обраний президент не ухвалював рішення щодо терміну.

Блінкен зазначав, що Байден не міг серйозно займатися цим питанням під час перехідного періоду, але назвав можливим, що робота над цим розпочнеться одразу після інавгурації.

“Це те, до чого ми будемо звертатися майже відразу ж, щойно президент складе присягу, і я знаю, що він дійсно має намір домагатися продовження терміну, і йому доведеться зробити”, — казав він.

У жовтні 2020 року Росія пропонувала адміністрації Дональда Трампа продовжити цей договір на 1 рік без обговорень, однак не отримала згоди.

Що це за договір?

New START, СНВ-III або Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — це договір про скорочення ядерних озброєнь між США та Російською Федерацією.

Договір передбачає зменшення кількості стратегічних ядерних ракетних установок. Кількість розгорнених ядерних боєзарядів згідно з договором скорочено до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників — до 700 одиниць. Кількість неактивних ядерних боєголовок, накопичених Росією та Сполученими Штатами, договором не обмежується.

Угоду біло підписано 8 квітня 2010 року у Празі тодішніми президента Бараком Обамою та Дмитром Медведевим. Документ набув чинности 5 лютого 2011 року. Він розрахований на 10 років (тобто до 2021 року) з можливістю продовження ще на 5.