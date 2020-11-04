Демократ Джозеф Байден здобуває перемогу в дев'яти штатах і отримує 85 вибірників, тоді як діючий президент республіканець Дональд Трамп поки зумів заручитися підтримкою лише 72 голосів.

Про це свідчать дані з виборчих дільниць, які публікує CNN.

Так, за попередніми даними Байдену вдалося перемогти в Іллінойсі, Вірджинії, Нью-Джерсі, Делавер, Меріленд, Род-Айленд, Вермонті, Массачусетсі і Коннектікуті.

Трамп, в свою чергу, бере гору в Південній Кароліні, Алабамі, Міссісіпі, Теннессі, Арканзасі, Оклахомі, Індіані, Кентуккі і Західній Вірджинії.

В даний час вибори встигли завершитися в більшості американських штатів. Через дві години підрахунки почнуться в Каліфорнії, Арізоні і штаті Вашингтон.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Тим часом у інших штатах голосування триває. До 2:00 за Києвом голосування припиниться у 22 штатах, останнім закриє виборчі дільниці штат Небраска – о 16:00 середи.

Примітно, що цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосування взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала два кімнати.