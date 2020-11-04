Про це свідчать дані з виборчих дільниць, які публікує CNN.
Так, за попередніми даними Байдену вдалося перемогти в Іллінойсі, Вірджинії, Нью-Джерсі, Делавер, Меріленд, Род-Айленд, Вермонті, Массачусетсі і Коннектікуті.
Трамп, в свою чергу, бере гору в Південній Кароліні, Алабамі, Міссісіпі, Теннессі, Арканзасі, Оклахомі, Індіані, Кентуккі і Західній Вірджинії.
В даний час вибори встигли завершитися в більшості американських штатів. Через дві години підрахунки почнуться в Каліфорнії, Арізоні і штаті Вашингтон.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.
Тим часом у інших штатах голосування триває. До 2:00 за Києвом голосування припиниться у 22 штатах, останнім закриє виборчі дільниці штат Небраска – о 16:00 середи.
Примітно, що цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосування взяли участь понад 100 млн осіб.
Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.
У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.
- Раніше #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
- Про перебіг подій у день фголосування читайте в матеріалі #Букв.