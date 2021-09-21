Президент США Джо Байден вперше виступив під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, закликавши світ до боротьби з кліматичними змінами, розв'язання проблем дипломатичним шляхом та спільних зусиль задля подолання пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байден заявив, що всі країни мають співпрацювати, як ніколи, аби протистояти глобальним викликам.

“Ми завершили двадцятирічний період конфлікту в Афганістані й, закінчивши цю еру непереривної війни, ми починаємо нову еру – неперервної дипломатії”, – сказав Байден.

За його словами, США використовуватимуть всі можливі дипломатичні методи, аби вирішити ті чи інші геополітичні проблеми. Він наголосив на тому, що військова сила США – інструмент, до якого потрібно звертатися в останню чергу. За його словами, США будуть протистояти спробам сильних країн домінувати над слабшим, а також готові співпрацювати з країнами, які виступають за мир.

“Військова сила США повинна бути останнім інструментом, а не першим, і не повинна використовуватися, як відповідь на всі проблеми, які ми бачимо у всьому світі… Дійсно, сьогодні багато проблем неможливо вирішити без допомоги зброї. Але бомби та кулі не зможуть захистити від коронавірусу чи його майбутніх можливих варіантів”, – пояснив Байден.

Зокрема, США й далі намагатимуться досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова. Також США зроблять все можливе, аби Іран не отримав ядерну зброю.

Байден наголосив на необхідності дотримання прав людини, свобод та демократичних цінностей. Зокрема, він згадав в цьому аспекті про Південний Судан, Молдову та Чечню.

Окрім цього, Байден нагадав про необхідність спільної боротьби світових лідерів проти пандемії коронавірусу. Зокрема, США найближчим часом оголосять про додаткові зобов’язання в цьому аспекті.

Байден й надалі співпрацюватиме з Конгресом, аби подвоїти фінансування міжнародних програм допомоги країнам, які розвиваються, спрямованих на боротьбу з кліматичними змінами.

“Америка повернулася. Ми віримо в ООН та її цінність”, – сказав Байден.

Не називаючи прямо Китай, Байден сказав, що США не хотіли б холодної війни із країною, де найбільше населення у світі, але будуть “енергетично конкурувати” зі світовими автократами.