У вівторок, 26 січня, президент США Джо Байден вперше після інавгурації мав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Про зміст розмови проінформували у пресслужбі Білого дому.

За словами прессекретарки Білого дома Джен Псакі, розмова відбулася близько опівдня за Вашингтоном.

Вона стосувалася продовження New START, СНВ-III або Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого спливає в лютому. Як відомо, Байден вимагає продовження на максимальний термін — 5 років.

Повідомляється, що президенти домовилися про те, аби встигнути завершити процес подовження договору до 5 лютого.

Крім цього, під час розмови Байден запевнив у тому, що США підтримуватимуть Україну, яка потерпає від російської агресії.

“Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України”, — йдеться в повідомленні.

Байден запевнив у готовності захищати інтереси й інших союзників.

“Президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам”, — інформує Білий дім.

Також під час бесіди Байден поставив чимало проблем: масштабну кібератаку на федеральні відомства, у якій підозрюють Росію, ситуації в Афганістані, втручання у вибори президента в 2020 році, отруєння російського опозиціонера Олексія Навального тощо.

Раніше повідомлялося, що західні дипломати очікують, що обраний президент США Джо Байден найближчим часом здійснить аналіз ефективності діючих санкцій проти Росії і може їх посилити.