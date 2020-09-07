Згідно з численними недавнім загальнонаціональним опитуванням, кандидат в президенти від демократів Джо Байден зміг зберегти значну перевагу над президентом Дональдом Трампом приблизно за два місяці до президентських виборів.

Про це повідомляє видання Vox.

Незважаючи на те, що багато чого може змінитися в найближчі тижні, більше 10 опитувань показують, що Байден випереджає свого суперника як мінімум на два процентних пункти, а іноді і на 10.

Згідно з аналізом RealClearPolitics, всі опитування разом узяті дають кандидату від Демократичної партії середню перевагу по країні в 6,9 відсотків. Результати показують, що домінування колишнього віцепрезидента в опитуваннях над чинним президентом зберігається – незважаючи на те, що перевага Байдена звузилося з 10-процентної середньої переваги в кінці червня.

Байден показав кращий результат в опитуваннях, проведених Quinnipiac (за період з 28 по 31 серпня) і CBS News/YouGov (за період з 2 по 4 вересня): обидва виявили, що він на 10 відсотків випереджає Трампа.

42 відсотки ймовірних виборців заявили, що проголосують за Трампа, а 52 відсотки, що проголосують за Байдена.

Опитування, проведені в кінці серпня і початку вересня виданнями Investor’s Business Daily/TIPP, CNN/SSRS і Гріннелл-коледжем, показали перевагу Байдена на 8 пунктів, в той час як опитування USA Today/Suffolk University і Reuter /Ipsos показали, що він випереджає позиції на 7 пунктів. Гарвардське опитування CAPS/Harris показало, що він випереджав Трампа на 6 пунктів.

Однак інші опитування, проведені в той же період, показали, що відрив Байдена набагато менше. Опитування, проведене Emerson College за участю більше 1500 ймовірних виборців, показало, що у Байдена, наприклад, перевага тільки на 2 процентних пункти – результат, який, з урахуванням результатів опитування з похибкою 2,4 відсотка, зробить Байдена і Трампа практично рівними.

В цілому популярність Трампа серед виборців, схоже, дещо зросла після завершення Республіканських національних зборів 28 серпня, але цей стрибок після з’їзду не був досить значним, щоб підірвати лідерство Байдена в будь-якому недавньому національному опитуванні.

Також виборці в більшості опитувань вказали, що вони більше довіряють здатності Трампа управляти економікою, що є рідкісною світлою плямою для президента.

“Байден – кандидат, який об’єднує нас, а Трамп – містер налагодження економіки”, – сказав The Hill директор Harvard CAPS/Harris Poll Марк Пенн. Їх опитування показало, що 53 відсотки американців довіряють Трампу, а не Байдену у відновленні економіки.

Але коли справа доходить до більшості інших питань, виборці, схоже, довіряють колишньому віцепрезиденту.

Значно більше респондентів опитування Quinnipiac заявили, що Байден краще впорається з расовою нерівністю (від 58 до 36 відсотків) і з коронавірусом (від 56 до 40 відсотків), ніж Трамп. І цей розкид свідчить про результати багатьох інших недавніх опитувань.