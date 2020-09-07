Про це повідомляє видання Vox.
Незважаючи на те, що багато чого може змінитися в найближчі тижні, більше 10 опитувань показують, що Байден випереджає свого суперника як мінімум на два процентних пункти, а іноді і на 10.
Згідно з аналізом RealClearPolitics, всі опитування разом узяті дають кандидату від Демократичної партії середню перевагу по країні в 6,9 відсотків. Результати показують, що домінування колишнього віцепрезидента в опитуваннях над чинним президентом зберігається – незважаючи на те, що перевага Байдена звузилося з 10-процентної середньої переваги в кінці червня.
Байден показав кращий результат в опитуваннях, проведених Quinnipiac (за період з 28 по 31 серпня) і CBS News/YouGov (за період з 2 по 4 вересня): обидва виявили, що він на 10 відсотків випереджає Трампа.
42 відсотки ймовірних виборців заявили, що проголосують за Трампа, а 52 відсотки, що проголосують за Байдена.
Опитування, проведені в кінці серпня і початку вересня виданнями Investor’s Business Daily/TIPP, CNN/SSRS і Гріннелл-коледжем, показали перевагу Байдена на 8 пунктів, в той час як опитування USA Today/Suffolk University і Reuter /Ipsos показали, що він випереджає позиції на 7 пунктів. Гарвардське опитування CAPS/Harris показало, що він випереджав Трампа на 6 пунктів.
Однак інші опитування, проведені в той же період, показали, що відрив Байдена набагато менше. Опитування, проведене Emerson College за участю більше 1500 ймовірних виборців, показало, що у Байдена, наприклад, перевага тільки на 2 процентних пункти – результат, який, з урахуванням результатів опитування з похибкою 2,4 відсотка, зробить Байдена і Трампа практично рівними.
В цілому популярність Трампа серед виборців, схоже, дещо зросла після завершення Республіканських національних зборів 28 серпня, але цей стрибок після з’їзду не був досить значним, щоб підірвати лідерство Байдена в будь-якому недавньому національному опитуванні.
Також виборці в більшості опитувань вказали, що вони більше довіряють здатності Трампа управляти економікою, що є рідкісною світлою плямою для президента.
“Байден – кандидат, який об’єднує нас, а Трамп – містер налагодження економіки”, – сказав The Hill директор Harvard CAPS/Harris Poll Марк Пенн. Їх опитування показало, що 53 відсотки американців довіряють Трампу, а не Байдену у відновленні економіки.
Але коли справа доходить до більшості інших питань, виборці, схоже, довіряють колишньому віцепрезиденту.
Значно більше респондентів опитування Quinnipiac заявили, що Байден краще впорається з расовою нерівністю (від 58 до 36 відсотків) і з коронавірусом (від 56 до 40 відсотків), ніж Трамп. І цей розкид свідчить про результати багатьох інших недавніх опитувань.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента – 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.
- 28 серпня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден сказав, що готовий брати участь в дебатах з нинішнім президентом країни Дональдом Трампом.