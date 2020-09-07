Про це повідомляє видання Vox.

Незважаючи на те, що багато чого може змінитися в найближчі тижні, більше 10 опитувань показують, що Байден випереджає свого суперника як мінімум на два процентних пункти, а іноді і на 10.

Згідно з аналізом RealClearPolitics, всі опитування разом узяті дають кандидату від Демократичної партії середню перевагу по країні в 6,9 відсотків. Результати показують, що домінування колишнього віцепрезидента в опитуваннях над чинним президентом зберігається – незважаючи на те, що перевага Байдена звузилося з 10-процентної середньої переваги в кінці червня.

Байден показав кращий результат в опитуваннях, проведених Quinnipiac (за період з 28 по 31 серпня) і CBS News/YouGov (за період з 2 по 4 вересня): обидва виявили, що він на 10 відсотків випереджає Трампа.

42 відсотки ймовірних виборців заявили, що проголосують за Трампа, а 52 відсотки, що проголосують за Байдена.

Опитування, проведені в кінці серпня і початку вересня виданнями Investor’s Business Daily/TIPP, CNN/SSRS і Гріннелл-коледжем, показали перевагу Байдена на 8 пунктів, в той час як опитування USA Today/Suffolk University і Reuter /Ipsos показали, що він випереджає позиції на 7 пунктів. Гарвардське опитування CAPS/Harris показало, що він випереджав Трампа на 6 пунктів.

Однак інші опитування, проведені в той же період, показали, що відрив Байдена набагато менше. Опитування, проведене Emerson College за участю більше 1500 ймовірних виборців, показало, що у Байдена, наприклад, перевага тільки на 2 процентних пункти – результат, який, з урахуванням результатів опитування з похибкою 2,4 відсотка, зробить Байдена і Трампа практично рівними.

В цілому популярність Трампа серед виборців, схоже, дещо зросла після завершення Республіканських національних зборів 28 серпня, але цей стрибок після з’їзду не був досить значним, щоб підірвати лідерство Байдена в будь-якому недавньому національному опитуванні.

Також виборці в більшості опитувань вказали, що вони більше довіряють здатності Трампа управляти економікою, що є рідкісною світлою плямою для президента.

“Байден – кандидат, який об’єднує нас, а Трамп – містер налагодження економіки”, – сказав The Hill директор Harvard CAPS/Harris Poll Марк Пенн. Їх опитування показало, що 53 відсотки американців довіряють Трампу, а не Байдену у відновленні економіки.

Але коли справа доходить до більшості інших питань, виборці, схоже, довіряють колишньому віцепрезиденту.

Значно більше респондентів опитування Quinnipiac заявили, що Байден краще впорається з расовою нерівністю (від 58 до 36 відсотків) і з коронавірусом (від 56 до 40 відсотків), ніж Трамп. І цей розкид свідчить про результати багатьох інших недавніх опитувань.