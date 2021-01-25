Президент США Джо Байден у понеділок відновить обмеження на поїздки через Covid-19 для іноземних громадян, які побували в Бразилії, Ірландії, Великобританії і більшої частини Європи.

Про це підтвердив CNN чиновник Білого дому.

За словами чиновника, Байден також розширить обмеження на мандрівників, які недавно побували в Південній Африці.

Цей крок, про який вперше повідомило агентство Reuters, був зроблений всього через тиждень після того, як президент Дональд Трамп підписав указ, який скасовує обмеження на мандрівників з цих країн з 26 січня. У той час перехідна група Байдена пообіцяла, що нова адміністрація не зніме обмеження.

“У зв’язку із загостренням пандемії і появою все більшої кількості заразних штамів по всьому світу, зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки”, – заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в Twitter.

“За порадою нашої медичної команди адміністрація не має наміру скасовувати ці обмеження 26 січня. Фактично, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров’я щодо міжнародних поїздок, щоб ще більше зменшити поширення COVID-19”, – додала Джен Псакі.

У четвер, 21 січня, адміністрація Байдена опублікувала 200-сторінковий документ під назвою “Національна стратегія реагування на COVID-19 і забезпечення готовності до пандемії”, у якому описано, що влада піде на ті кроки, від яких відмовився Дональд Трамп і яких давно вимагали демократи.

Також Байден вже підписів ряд розпоряджень та наказів, щодо боротьби з коронавірусом. Він запровадив масковий режим на об’єктах федеральної власності та у всіх видах транспорту (літаки, поїзди, автобуси тощо). Для осіб, які прибувають до США з-за кордону введено обов’язковий карантин.