Обраний президент США Джо Байден закріпив свою перевагу на виборах, здобувши перемогу в штаті Аризона.

Про це повідомляє американський телеканал CNN. Також про це поінформувало видання The New York Times.

Так, за результатами підрахунку 99% голосів Байден набирає в Аризоні 49,4%, а чинний президент США Дональд Трамп – 49,1%.

Відтак, Байден отримав ще 11 голосів у колегії виборників. Тепер у нього 290 голосів (на 20 більше, ніж необхідно, щоб виграти президентські вибори в США).

У Трампа ж – 217 голосів виборників.

Варто відзначити, що Байден є першим з 1996 року кандидатом у президенти від Демократичної партії, який здобув перемогу в Аризоні (після Білла Клінтона).

Крім того, Байден – другий демократ, який переміг в Аризоні з 1948 року (коли перемогу там здобув Гаррі Трумен).

Чотири роки тому Трамп здобув перемогу в цьому штаті з перевагою в 3,5 відсоткових пункти.

Як зазначає CNN, перемога Байдена в Аризоні є знаковою подією, оскільки штат вважається “оплотом республіканців”. Зокрема, Аризона була рідним штатом для вже покійного сенатор США, республіканця Джона Маккейна.

Як пояснює The New York Times, перемога Байдена в Аризоні ознаменувала глибокі політичні зрушення в штаті, де в останні роки відбуваються демографічні зміни і зростає контингент молодих латиноамериканських виборців, які виступають за ліберальну політику.

За даними CNN, в Аризоні також зросла кількість виборців, які переїхали туди з більш ліберальних штатів, таких як Каліфорнія та Іллінойс.

Перемогу Байдена в Аризоні значною мірою забезпечив округ Марікопа, де проживає майже 60% всіх жителів штату і розташоване місто Фінікс (столиця штату).

Як відомо, Дональд Трамп відмовляється визнати поразку на президентських виборах і безпідставно заявляє про масові фальсифікації.

Кампанія Трампа подала позов в Аризоні, стверджуючи, що в окрузі Марікопа за допомогою опитувань чинився “неправомірний тиск на виборців”.

Водночас генеральний прокурор Аризони Марк Брнович, республіканець, повідомив, що офіційні особи штату отримали близько 1000 скарг на вибори, але не знайшли “жодних доказів” широко поширеної фальсифікації результатів голосування.