Президент США Джо Байден уповноважив Національний архів передати на розгляд комітету документи адміністрації свого попередника, Дональда Трампа, щодо подій 6 січня, коли відбувся штурм Капітолія. Таким чином він заблокував можливість Трампа засекретити ці документи.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Спроби Трампа заблокувати передачу документів зупинили в п’ятницю. Речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, що президент Байден уповноважив Національний архів, як урядову структуру, де зберігаються офіційні документи адміністрації Трампа, передати Конгресу першу частину документів на вимогу комітету Палати представників.

До цього Трамп хотів скористатися “привілеєм виконавчої влади”, аби зберегти конфіденційність документів. Однак Байден йому відмовив.

Всі документи та відповіді на запити комітет сподівається отримати до 13 жовтня. Слухання, де свідки відповідатимуть на запитання законодавців, відбудуться в період з кінця жовтня по початок листопада.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій 45-го американського лідера Дональда Трампа того дня.

Трамп — проти публікації документів, але в Білому домі наполягають, що американці мають дізнатися про те, чим займалися американський президент та його помічники, коли ультраправі активісти штурмували законодавчу будівлю. Такий крок матиме значні політичні та юридичні наслідки. Трамп уже відповів, що блокуватиме будь-які запити щодо отримання інформації щодо цього від комітету Палати представників. До нього таким же правом користувалися й решта американських президентів

У Національного архіву комітет попросив передати “всі документи та повідомлення в Білому домі 6 січня 2021 року, які будь-яким чином стосуються” подій того дня. Зокрема, це документи та розмови про те, чи працювали Білий дім і союзники Трампа над тим, аби затримати або припинити підрахунок голосів виборців, чи обговорювалося питання перешкоджання мирному передаванню влади. В архіві попросили передати журнали дзвінків, графіки та зустрічі великої групи людей. Зокрема, дорослих дітей Трампа, зятя та старшого радника Джареда Кушнера та першої леді Меланії Трамп, а також цілої низки помічників та радників, таких як його адвокат Рудольф Джуліані. Частину документів з архіву передали комітету та адвокатам Трампа ще 31 серпня.

Головне, що намагається знайти комітет — інформація стосовно того, чи відіграли Трамп, Білий дім та члени Конгресу якусь роль у заохоченні мітингувальників, які розпочали штурм Капітолія.