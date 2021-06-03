Президент США Джо Байден заборонив американцям інвестувати в 59 китайських компаній, в тому числі - Huawei.

Про це повідомляє ВВС.

Нове розпорядження почне діяти 2 серпня. Список китайських компаній, в які американцям не рекомендують інвестувати постійно буде розширюватися.

Такий крок Байдена – продовження політики Дональда Трампа.

Американським інвесторам буде заборонено купувати та продавати цінні папери інших компаній. Зокрема, China General Nuclear Power Corporation, China Mobile Limited та Costar Group.

До цього в списку була 31 компанія. Оголошуючи про таке рішення, Байден звинуватив Китай в агресивній поведінці за кордоном та репресивних діях на території республіки.