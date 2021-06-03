Про це повідомляє ВВС.
Нове розпорядження почне діяти 2 серпня. Список китайських компаній, в які американцям не рекомендують інвестувати постійно буде розширюватися.
Такий крок Байдена – продовження політики Дональда Трампа.
Американським інвесторам буде заборонено купувати та продавати цінні папери інших компаній. Зокрема, China General Nuclear Power Corporation, China Mobile Limited та Costar Group.
До цього в списку була 31 компанія. Оголошуючи про таке рішення, Байден звинуватив Китай в агресивній поведінці за кордоном та репресивних діях на території республіки.
- Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії заборонив китайській телекомунікаційній компанії Huawei брати участь в створенні інфраструктури для мереж 5G.