Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила тимчасові обмеження на удари дронів за межами бойових дій у "гарячих точках", тим самим скасувавши розпорядження Дональда Трампа.

Про це американському телеканалу Fox News повідомили в Раді національної безпеки США.

Позицію Байдена пояснили тим, що раніше адміністрація опублікувала зовнішньополітичну стратегію країни, в якій зазначено, що шлях дипломатії буде на першому місці, а лідер країни розглядає “правові та політичні рамки, що регулюють ці питання”.

Прессекретарка Ради національної безпеки Емілі Хорн пояснила, що ще на початку правління Байден “затвердив нове тимчасове керівництво щодо використання США військової сили й пов’язаних з нею операцій щодо забезпечення національної безпеки”.

“Мета тимчасового керівництва полягає в тому, щоб забезпечити президенту повну видимість пропонованих дій в цих сферах, в той час, як співробітники Ради національної безпеки проводять ретельний міжвідомчий аналіз наявних дозволів та делегування президентських повноважень щодо цих питань”, – сказала Хорн.

На цьому етапі рішення Байдена має бути погоджено і пройти через процес вивчення попередніх підходів в контексті наявних антитерористичних загроз.

Таке рішення Байдена передбачає, що США не мають права застосовувати дрони проти терористів, які перебуватимуть за межами зон бойових дій. За інформацією Хорн, йдеться лише про Ірак, але в The New York Times повідомляли, що рішення також поширюється на аналогічні дії в Сирії та Афганістані.

Нове керівництво передбачає, що військові й ЦРУ мають спершу отримати схвалення Білого дому, і лише після цього застосовувати дрон проти терористів, які перебувають у місцях, де обмежена кількість американських військових.

Під час адміністрації Дональда Трампа військові не потребували такого дозволу. Вони запитували його лише в посла США в цій країні.