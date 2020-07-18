Таку заяву він зробив під час онлайн-заходу зі збору коштів на передвиборчу кампанію 17 липня, посилаючись на дані розвідки, інформує агентство Reuters.
За словами Байдена, у нього є дані про спроби РФ втрутитися в майбутні вибори в США.
“Ми знали раніше, і я гарантую вам, що знаю зараз, тому що тепер я знову отримав інформацію, – росіяни продовжують спроби делегітимізувати наш виборчий процес. Це факт”, – наголосив Байден.
Він попередив, що в разі перемоги на президентських виборах змусить Росію заплатити “реальну ціну”, якщо Москва не припинить спроби втручання у виборчий процес.
Байден додав, що, згідно з його даними, Китай також докладає зусилля, “спрямовані на те, щоб ми втратили впевненість у результатах” президентських виборів-2020.
Конкретних доказів на підтвердження своїх заяв Байден не навів.
Як зазначає Reuters, поки незрозуміло, коли саме колишній віце-президент почав отримувати дані розвідки. Ще 30 червня Байден говорив, що не отримує таку інформацію. Він тоді відзначав, що може попросити про доступ до неї в зв’язку з повідомленнями, що нинішній президент США Дональд Трамп не реагував на доповіді розвідки про зв’язки Росії з талібами в Афганістані.
Раніше влада США офіційно звинуватила Росію у втручанні в процес президентських виборів у країні в 2016 році.
- Раніше американські ЗМІ повідомляли, що як мінімум 16 осіб з оточення президента США Дональда Трампа контактували з росіянами під час передвиборної кампанії або передачі влади в 2016 році.
- Спеціальний прокурор Роберт Мюллер не знайшов змови президента США Дональда Трампа з Росією під час передвиборної кампанії 2016 року. Однак, згідно з його висновками, на результати виборів намагалися вплинути росіяни, імовірно, співробітників “Агентства інтернет-досліджень”, також відомого як “фабрика тролів”.