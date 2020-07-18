Колишній віце-президент США, кандидат у президенти від демократів Джо Байден заявив, що Росія намагається втрутитися у президентські вибори, заплановані на 3 листопада цього року.

Таку заяву він зробив під час онлайн-заходу зі збору коштів на передвиборчу кампанію 17 липня, посилаючись на дані розвідки, інформує агентство Reuters.

За словами Байдена, у нього є дані про спроби РФ втрутитися в майбутні вибори в США.

“Ми знали раніше, і я гарантую вам, що знаю зараз, тому що тепер я знову отримав інформацію, – росіяни продовжують спроби делегітимізувати наш виборчий процес. Це факт”, – наголосив Байден.

Він попередив, що в разі перемоги на президентських виборах змусить Росію заплатити “реальну ціну”, якщо Москва не припинить спроби втручання у виборчий процес.

Байден додав, що, згідно з його даними, Китай також докладає зусилля, “спрямовані на те, щоб ми втратили впевненість у результатах” президентських виборів-2020.

Конкретних доказів на підтвердження своїх заяв Байден не навів.

Як зазначає Reuters, поки незрозуміло, коли саме колишній віце-президент почав отримувати дані розвідки. Ще 30 червня Байден говорив, що не отримує таку інформацію. Він тоді відзначав, що може попросити про доступ до неї в зв’язку з повідомленнями, що нинішній президент США Дональд Трамп не реагував на доповіді розвідки про зв’язки Росії з талібами в Афганістані.

Раніше влада США офіційно звинуватила Росію у втручанні в процес президентських виборів у країні в 2016 році.