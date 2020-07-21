Представники Демократичної партії і кандидат в президенти США Джо Байден заявили про можливе іноземне втручання в майбутні вибори, закликавши ФБР розслідувати конкретні загрози.

Про це сказано в листі на ім’я директора ФБР Крістофера Рея.

Демократи зажадали від ФБР провести брифінг про можливе втручання у вибори в США. Вони стверджують, що обізнані “про конкретні серйозні загрози”.

Байден нагадав про російське втручання у вибори 2016 року, заявивши, що нинішній американський лідер Дональд Трамп зробив недостатньо для того, щоб протистояти можливим аналогічним загрозам.

“Якщо будь-яка іноземна держава вирішить втрутитися в нашу демократію, я без вагань відповім, як президент, щоб накласти суттєві і довгострокові санкції”, – сказав Байден.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін точно розуміє, про що він (Байден) говорить.

За їх словами, представники ФБР до кінця місяця повинні провести секретний брифінг, присвячений загрозам по відношенню до всіх членів Конгресу. Вони вимагають від глави відомства, щоб він знайшов час для цього негайно.

“Ми глибоко стурбовані, зокрема, тим, що Конгрес, можлив, може стати метою узгодженої іноземної кампанії по втручанню, метою якої є посилення дезінформації, щоб вплинути на діяльність Конгресу, громадські дебати і президентські вибори в листопаді”, – сказано в листі.

У ФБР відповіли, що отримали лист, але поки не коментували його зміст.