Про це сказано в листі на ім’я директора ФБР Крістофера Рея.
Демократи зажадали від ФБР провести брифінг про можливе втручання у вибори в США. Вони стверджують, що обізнані “про конкретні серйозні загрози”.
Байден нагадав про російське втручання у вибори 2016 року, заявивши, що нинішній американський лідер Дональд Трамп зробив недостатньо для того, щоб протистояти можливим аналогічним загрозам.
“Якщо будь-яка іноземна держава вирішить втрутитися в нашу демократію, я без вагань відповім, як президент, щоб накласти суттєві і довгострокові санкції”, – сказав Байден.
Він додав, що президент Росії Володимир Путін точно розуміє, про що він (Байден) говорить.
За їх словами, представники ФБР до кінця місяця повинні провести секретний брифінг, присвячений загрозам по відношенню до всіх членів Конгресу. Вони вимагають від глави відомства, щоб він знайшов час для цього негайно.
“Ми глибоко стурбовані, зокрема, тим, що Конгрес, можлив, може стати метою узгодженої іноземної кампанії по втручанню, метою якої є посилення дезінформації, щоб вплинути на діяльність Конгресу, громадські дебати і президентські вибори в листопаді”, – сказано в листі.
У ФБР відповіли, що отримали лист, але поки не коментували його зміст.
- Раніше повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.
- 6 січня минулого року американська розвідка опублікувала доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США. Згідно з доповіддю, США розцінюють дії Росії і Путіна як мали на меті підірвати суспільну віру в демократичний процес у США, спотворити авторитет Клінтон і завдати шкоди потенційному президенту США.