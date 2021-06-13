Байден заявив про намір говорити «дуже прямо» на зустрічі з Путіним

Про це Байден заявив на прес-конференції за результатами саміту “Великої сімки” в британському Корнуоллі, передає CNN.
Американський лідер зазначив, що на зустрічі з Путіним він хоче зрозуміти, чи є умови для покращення відносин.
“Йдеться про те, щоб я чітко зрозумів, які умови є для покращення відносин з Росією. Ми не шукаємо конфлікту. Ми прагнемо виправити ті дії, які, на нашу думку, суперечать міжнародним нормам “, – пояснив президент США.
Байден сподівається, що саміт забезпечить шляхи співпраці США та Росії. На його думку, під час зустрічі можна намітити “певну стратегічну доктрину”, зокрема, можливо, з питань клімату.
“Я думаю, що найкращий спосіб впоратися з цим – це зустріч моя із ним. Ми з ним поговоримо. Я знаю, ви не сумніваєтесь, що я буду з ним дуже прямолінійний”, – сказав Байден журналістам зі сміхом.
Він також заявив про відсутність гарантій того, що зможе переконати Путіна в необхідності змінити поведінку РФ.
“Немає гарантій того, що можна змінити поведінку людини, її країни”, – сказав Байден.
Американський президент зазначив, що в разі ворожих дій РФ він завжди буде готовий вжити відповідних заходів.
“Однак немає гарантій, що і це його зупинить. Можливо, він захоче, щоб подібне тривало”, – додав Байден.
До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.
Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) може відбутися на віллі XVIII століття. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- Зустріч Байдена й Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.
- Байден та Путін обговорять інцидент в Білорусі, коли уряд країни наказав приземлитися літаку авіакомпанії Ryanair, аби заарештувати білоруського опозиційного активіста в аеропорту.
- В Білому домі повідомили, що сторони не обговорюватимуть питання, в яких мають спільну позицію, а лише ті, що є важливими для інтересів США та заради просування американського порядку денного.
- У Вашингтоні очікують, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.