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Байден заявив про намір говорити «дуже прямо» на зустрічі з Путіним

Президент США Джо Байден заявив, що під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним він має намір говорити з главою Росії "дуже прямо".

Неділя, 13 червня 2021, 20:57

Про це Байден заявив на прес-конференції за результатами саміту “Великої сімки” в британському Корнуоллі, передає CNN.

Американський лідер зазначив, що на зустрічі з Путіним він хоче зрозуміти, чи є умови для покращення відносин.

“Йдеться про те, щоб я чітко зрозумів, які умови є для покращення відносин з Росією. Ми не шукаємо конфлікту. Ми прагнемо виправити ті дії, які, на нашу думку, суперечать міжнародним нормам “, – пояснив президент США.

Байден сподівається, що саміт забезпечить шляхи співпраці США та Росії. На його думку, під час зустрічі можна намітити “певну стратегічну доктрину”, зокрема, можливо, з питань клімату.

“Я думаю, що найкращий спосіб впоратися з цим – це зустріч моя із ним. Ми з ним поговоримо. Я знаю, ви не сумніваєтесь, що я буду з ним дуже прямолінійний”, – сказав Байден журналістам зі сміхом.

Він також заявив про відсутність гарантій того, що зможе переконати Путіна в необхідності змінити поведінку РФ.

“Немає гарантій того, що можна змінити поведінку людини, її країни”, – сказав Байден.

Американський президент зазначив, що в разі ворожих дій РФ він завжди буде готовий вжити відповідних заходів.

“Однак немає гарантій, що і це його зупинить. Можливо, він захоче, щоб подібне тривало”, – додав Байден.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.

Теги: Байден, Володимир Путін, Джо Байден

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